Para tirar da prateleira e pôr no carrinho, a assessora de comunicação Ede Cury precisou até de ajuda, de tão grande que era o chocotone tamanho família que ela comprou, uma semana antes do Natal. Com quatro quilos e embalado em uma caixa sextavada de quase meio metro de diâmetro, o mega chocotone chamava atenção no mercado.

“É tão grande que fica lindo na mesa de Natal e do Ano Novo”, disse Ede. E não é só o chocotone que ela compra em embalagem tamanho família: ela é adepta de sabão de lavar roupas líquido em frascos de dois litros, queijo fatiado em pacote de um quilo e muito mais. “Eu viajo muito e não tenho tempo de ficar fazendo supermercado várias vezes. Então, essas embalagens maiores me ajudam muito”, diz Ede, que assessora o cantor sertanejo Leonardo e o acompanha em suas apresentações pelo Brasil.

Na pandemia e no período com inflação em alta, as embalagens encolheram: o sabão em pó que tradicionalmente era vendido em caixas de 1 quilo, passou para 800 gramas. A farinha láctea, que vinha em lata de 800 gramas, foi lançada em embalagem com metade do conteúdo. Tabletes de manteiga de 200 gramas passaram para 100 gramas. O mesmo aconteceu com biscoitos, detergentes e os mais variados itens.

Ede Cury, por viajar muito, prefere comprar produtos tamanho família Foto: GLENER UEHARA

“Era um tempo de inflação em alta. As pessoas não estavam podendo gastar e por isso a indústria diminuiu as embalagens na tentativa de fazer o consumidor continuar comprando, desembolsando menos”, explica Alessandro de Luca, executivo de contas da empresa de pesquisas de consumo Horus. Esse fenômeno até ganhou até um nome: reduflação.

Agora a situação mudou, com a inflação num ritmo bem menor que no pico de preços, em abril de 2022. Naquele mês, a inflação medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) foi de 1,06%. No mês passado, (novembro de 2023, o dado mais recente), o IPCA ficou em 0,28%.

Essa mudança tem um efeito positivo no poder de compra das pessoas. Mas, mesmo assim, elas continuam muito resistentes a gastar à toa.

“Hoje, na hora de fazer compras, todo mundo tem uma calculadora na mão, que é o celular. E elas fazem contas na frente das prateleiras, sim”, diz Gilson Mazetto, vice-presidente do comercial e de marketing da Ypê, que lançou neste ano várias embalagens em tamanho família, dentre elas o sabão em pó em caixa de 2,2 quilos.

Embalagem tamanho família do sabão em pó da Ypê Foto: Lílian Cunha/Estadão

É na hora dessa conta que entram as embalagens tamanho família. No ano passado, segundo a Horus, nenhum dos lançamentos feitos pela indústria tinha embalagem maior que a tradicional. Em 2023, o índice chega a 5,89%. Esse fenômeno é conhecido entre os especialistas como “upsizing”.

Os itens tamanho família exigem um desembolso mais alto. E é a inflação em ritmo menor de crescimento que permite ao consumidor gastar mais. Mas o segredo do sucesso é a embalagem ser mais econômica, no fim das contas.

“O custo por unidade precisa ser mais baixo”, diz Felipe Votish, diretor de trademarketing e merchandising da Nestlé. A lata de farinha láctea da marca, por exemplo, custa, em média, R$ 18 na versão tradicional, de 400 gramas. Já a tamanho família (ou supereconômica), de 780 gramas, sai por R$ 32. Na primeira versão, o preço para cada 100 gramas é de R$ 4,50. Na segunda, é de R$ 4,10. A economia é de 8,88%.

Outro exemplo: o queijo fatiado Président sai a R$ 56,33 o quilo na embalagem de 300 gramas em um supermercado da região oeste de São Paulo. Na embalagem de um quilo, é vendido por R$ 48,90. Economia de 13,1%.

Em algumas categorias, o desconto é ainda maior. O chocolate Diamante Negro, da Mondelez, custa R$ 2,49 na embalagem tradicional, de 20 gramas. A tamanho família, lançada este ano, com 165 gramas, é vendida por R$ 13,98. Na primeira, 10 gramas custam R$ 1,24. Na segunda, R$ 0,84 - 32% menos.

Consumidores de menor poder aquisitivo também estão aderindo à embalagens maiores. “Fizemos visitas a casas de consumidores das classes C e D em Pernambuco recentemente e descobrimos que eles compram essas embalagens maiores em duas ou até três famílias e dividem entre si”, diz Mazetto.

Efeito para as empresas

Mas o que a indústria ganha com isso? A Ypê, por exemplo, aumentou em 12% as vendas de lava-roupas em pó depois do lançamento da embalagem de 2,2 quilos, diz Mazetto. “Ganhamos com a fidelização do cliente.”

Segundo o executivo, ao comprar uma embalagem de 2,2 quilos, o cliente faz o uso do produto, digamos, por dois meses. Nesse período, se fosse usar a embalagem tradicional, ele ficaria um mês com o produto e, na hora da recompra, poderia trocar de marca.

para Felipe Votish, da Nestlé, embalagem tamanho família também tem reflexo na sustentabilidade Foto: Tibiko/Zerolux

“É um benefício de longo prazo e também de sustentabilidade”, diz Votish, da Nestlé. A embalagem, sendo um componente de peso na composição do preço total do produto, sai mais barata para a indústria se a unidade vendida for maior. “O descarte de material também é menor”, diz o executivo da multinacional suíça.

Outra vantagem é que, com embalagens de tamanhos variados (já que os produtos de reduflação continuam nas gôndolas), as empresas conseguem atender a necessidades diferentes de consumo, em canais diferentes: desde o mercadinho de bairro até os grandes atacarejos.

“Por isso esse tipo de embalagem está tendo maior crescimento de vendas que o de outras mais tradicionais”, diz o executivo da Ypê, sem citar números.