Telefônica testa 5.5G e registra velocidade mais de dez vezes superior à do 5G

No teste, foram registrados picos de velocidade de download de até 6,7 gigabits por segundo, e média de 5,5 Gbps. Essa é, até o momento, a maior velocidade registrada em uma antena da Telefônica.

Os resultados preliminares das teles apontam que o 5.5G tem potencial para oferecer uma velocidade de tráfego de entre 10 e 30 vezes acima à do 5G. A velocidade média de download no 5G alcançou 445,69 Mbps no Brasil no último semestre de 2023, de acordo com levantamento realizado pelo Speedtest, da empresa de medições Ookla. No mês passado, a TIM também anunciou ter iniciado testes de 5.5G, chegando a picos de 11,6 Gbps.