Telefônica, dona da Vivo, inclui TVs em lista de produtos à venda nas suas lojas

A Telefônica Brasil (dona da Vivo) anunciou nesta terça-feira, 10, que começará a vender TVs nas suas lojas, como parte de mais uma iniciativa para diversificar a prateleira dos seus pontos físicos.

A companhia vem buscando se posicionar não só como uma operadora de telefonia e internet, mas também como uma empresa de artigos de tecnologia — o que passa pela oferta de produtos do gênero nas suas lojas. Além de celulares e acessórios, as lojas da Vivo já vendiam caixas de som, relógios digitais, fones de ouvido, notebooks, tablets, videogames e projetores portáteis, por exemplo.

Dona da Vivo fez parceria com a Samsung Foto: JF Diorio/Estadão

A oferta de TVs faz parte de uma nova parceria com a Samsung. Na largada, as lojas terão modelos de 32, 50, 65 e 75 polegadas, incluindo aparelhos da nova geração de TV com inteligência artificial.

“Com esta parceria, incrementamos o nosso portfólio com TVs, promovendo uma experiência do tipo ‘one stop shop’ (parada única para compras) para os clientes que estão em nossas lojas”, afirma o diretor de Eletrônicos e Consumo da Vivo, Alan Hessel.

“A parceria com a Vivo reflete nosso compromisso em estar presente nos principais canais de vendas do país”, diz o Diretor Sênior da divisão de TV, Áudio e Monitores da Samsung Brasil, Erico Traldi.

A Vivo reportou receita líquida de R$ 1,7 bilhão com a venda de celulares, acessórios e demais aparelhos no primeiro semestre de 2024, montante que foi 6,3% maior do que no mesmo período de 2023.

A venda de produtos representa cerca de 6% da receita do grupo, que tem como principal fonte de faturamento os planos móveis de telefonia e internet.