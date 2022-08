Telefunken enfrentou anos de dificuldades antes de vender operação à Gradiente

Sinônimo de televisão e rádio no Brasil, a Telefunken “raiz” deixou o País em 1989, ao vender sua operação para a concorrente Gradiente. A decisão de repassar a marca para outras mãos, no entanto, veio depois de uma série de dificuldades que se arrastavam havia pelo menos dez anos. No Brasil, a marca estava presente desde os anos 1940, sendo a responsável por apresentar novidades ao brasileiro, entre eles o controle remoto.

Relembre, abaixo, reportagens e anúncios de novidades da Telefunken retirados do Acervo Estadão:

1) 1978: lançamento do controle remoto

Anúncio de 1978: controle remoto para televisão a cores da Telefunken

2) Reportagem do ‘Estadão’ de 1980: Dificuldades e endividamento

Reportagem do 'Estadão' em 1980: prejuízos e endividamento da Telefunken

3) Greve em 1982: medo de demissão nas fábricas da Telefunken

Continua após a publicidade

Telefunken enfrenta greve em sua fábrica, com adesão de trabalhadores com medo de demissão

4) Gradiente compra a Telefunken em 1989 após longa negociação

Reportagem anuncia a compra da Telefunken pela Gradiente, já em cenário de dificuldades

5) Em 1989, Gradiente anuncia compra da Telefunken: parceria durou pouco