Tera, primeiro carro inédito do novo ciclo de investimentos da VW no País, é lançado na Sapucaí

Além disso, a VW informa que o Tera foi totalmente desenvolvido no País. “É um carro com a cara do Brasil, com preço que o brasileiro pode pagar”, afirma o presidente da empresa no País, Ciro Possobom. Embora ele não revele valores, a expectativa é de que a tabela fique entre R$ 110 mil e R$ 120 mil. Para comparação, a versão de topo do Polo, Highline, tem preço sugerido de R$ 127.490.

O Tera é o quarto de 16 lançamentos prometidos pela VW para o Brasil até 2028. Porém, é o primeiro inédito. Os outros três são, nessa ordem, a versão Track do Polo, que passou a ocupar o posto do extinto Gol, como o carro de entrada da marca no País, bem como os renovados T-Cross e Nivus. Os SUVs compactos atualizados foram lançados em maio e outubro de 2024, respectivamente.