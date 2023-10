Cybertruck, a picape elétrica da Tesla, enfrentará a divisão entre democratas e republicanos nos EUA

Bloomberg - Quando a Tesla entregar a primeira de suas picapes elétricas Cybertruck aos clientes, em 30 de novembro, ela embarcará em um de seus desafios mais difíceis: superar a divisão partidária dos Estados Unidos em relação aos veículos elétricos.

A propriedade de veículos elétricos está profundamente ligada ao comportamento eleitoral nos EUA, de acordo com um relatório da BloombergNEF. Para cada aumento de 10 pontos porcentuais na parcela de votos de Joe Biden, do Partido Democrata, na eleição de 2020, a concentração de veículos elétricos foi cerca de 50% maior. A divisão partidária vai muito além das preferências ligadas à renda, à densidade urbana ou à taxa atual de propriedade de caminhões.

À medida que os Estados Unidos caminham para as eleições presidenciais, o partidarismo dos veículos elétricos só aumentou. O Partido Republicano quer revogar os incentivos aos veículos elétricos aprovados por Biden, e o candidato à presidência Donald Trump afirmou, sem provas, que todos os veículos elétricos serão fabricados na China, destruindo o setor automotivo dos EUA.

Bill Ford, presidente executivo da Ford Motor, comparou a polarização ao que aconteceu com as vacinas desde a pandemia. “Nunca pensei que veria o dia em que nossos produtos fossem tão fortemente politizados”, disse Ford em uma entrevista na semana passada ao The New York Times.

As entregas da Cybertruck devem começar no fim de novembro Foto: Jeenah Moon/Reuters

A Ford e a General Motors recentemente adiaram seus cronogramas para a eletrificação de caminhões, após a recepção decepcionante de suas primeiras tentativas. A Ford está mudando seu foco para os híbridos, que usam baterias menores alimentadas por motores a gasolina.

Incluindo os híbridos plug-in, os EUA estão no caminho certo este ano para ultrapassar o limite crítico de 10% dos veículos novos serem elétricos, o ponto em que normalmente ocorre a adoção generalizada, de acordo com uma análise da Bloomberg Green sobre os pontos de inflexão dos veículos elétricos. Até o momento, 10 Estados americanos ultrapassaram esse marco - e nenhum deles tem tendência republicana.

No meio disso tudo está Elon Musk, que construiu uma fortuna incomparável vendendo veículos elétricos para os primeiros usuários preocupados com o meio ambiente antes de se envolver com a política de direita nos EUA. Na esperança de inverter o roteiro sobre a propriedade de veículos elétricos com a Cybertruck, Musk mudou a sede da Tesla da Califórnia para o Texas e começou a usar chapéus de caubói em aparições públicas.

A Tesla, que é responsável por cerca de 60% dos veículos elétricos vendidos nos EUA, pretende atingir uma taxa de produção de 250 mil Cybertrucks por ano em algum momento de 2025. Isso é seis vezes mais do que todas as picapes elétricas vendidas até agora.

O fato de a aproximação de Musk com os republicanos fazer com que o Cybertruck seja adotado por ambos os lados do espectro político, ou por nenhum deles, pode moldar o ritmo de adoção de veículos elétricos no país nos próximos anos.