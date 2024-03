Tesla afunda em problemas e levanta dúvidas sobre reinado no setor de carros elétricos

Elon Musk parecia estar em um estado de espírito desafiador na quarta-feira, quando se apresentou aos funcionários da fábrica da Tesla perto de Berlim, uma semana depois que um incendiário ateou fogo em um poste de alta tensão e paralisou a produção.

Eles não podem nos deter", disse Musk, o presidente executivo da empresa, aos trabalhadores em uma tenda gigante ao lado da fábrica. No entanto, há muitos sinais de que a Tesla pode não ser tão imparável quanto parecia. As vendas de carros da empresa não estão mais crescendo em ritmo acelerado. As montadoras chinesas e marcas estabelecidas, como BMW e Volkswagen, estão inundando o mercado com carros elétricos. E a Tesla tem sido lenta em responder com novos modelos.

Os muitos empreendimentos externos de Musk e sua propensão a fazer declarações políticas polarizadoras e atacar pessoas das quais discorda levantaram dúvidas sobre o quanto ele continua concentrado na administração da Tesla. Wall Street está cada vez mais preocupada com a empresa: o preço das ações da Tesla perdeu um terço de seu valor este ano, mesmo quando os principais índices de ações atingiram recordes de alta.

“Uma aposta na Tesla sempre foi uma aposta em Musk”, disse Eric Talley, professor da Columbia Law School, que se concentra em direito corporativo, governança e finanças.

Model Y é o automóvel mais popular da Tesla, montadora de carros elétricos fundada por Elon Musk Foto: Flex Schmitt/The New York Times - 5/9/2023

Em uma entrevista com o ex-âncora de televisão Don Lemon, que foi transmitida online na segunda-feira, Musk ignorou a queda no preço das ações da empresa como parte do ciclo.

“As ações sobem e descem, mas o que realmente importa é que estamos fabricando e entregando ótimos produtos”, disse Musk.

Parada na produção

A parada de produção de uma semana na fábrica da Tesla em Grünheide, a segunda neste ano, foi apenas um contratempo temporário. Mas a queda no preço das ações indica que os investidores estão reavaliando as perspectivas de longo prazo da Tesla e não têm mais certeza de que a empresa (que ainda vale mais do que qualquer outra montadora) um dia dominará o setor.

Musk pode receber grande parte do crédito por ter incentivado outras montadoras a se concentrarem nos carros elétricos, provando que eles podem ser práticos, lucrativos e divertidos. O veículo utilitário esportivo Modelo Y, da Tesla, foi o carro mais vendido de qualquer tipo no mundo no ano passado.

Mas a Tesla não adicionou um veículo para o mercado de massa à sua linha desde que o Modelo Y foi colocado à venda em 2020. Montadoras chinesas como BYD, SAIC e Geely Auto estão lançando dezenas de novos modelos.

Tesla Cybertruck possui mais de 1 milhão de pré-reservas. Foto: Tesla/Divulgação

Analistas disseram que a Cybertruck, da Tesla, uma picape futurista que foi colocada à venda em números limitados no ano passado, provavelmente atrairia um grupo relativamente restrito de compradores devido ao seu alto preço e design não convencional. E, embora a Tesla esteja trabalhando em um carro elétrico que custaria cerca de US$ 25 mil, não se espera que ele seja colocado à venda em grande número até 2026.

"Estou um pouco surpreso que, a essa altura, ainda não tenha surgido a próxima novidade", disse Michael Lenox, professor de administração de empresas da Universidade da Virgínia, que estuda setores que estão passando por mudanças tecnológicas. A Tesla tem ajustado repetidamente os preços em resposta à demanda, reduzindo-os para aumentar as vendas e, às vezes, aumentando-os novamente. Embora os cortes tenham ajudado a tornar os carros elétricos mais acessíveis, os analistas dizem que a estratégia corroeu os lucros da empresa sem fazer muito para aumentar a receita. Os cortes também reduziram drasticamente o valor de revenda dos carros da Tesla, pois ninguém paga mais por um carro usado do que por um novo. A estratégia treina os possíveis compradores a "esperar por um negócio", disse Gary Black, sócio-gerente do Future Fund, no X. Black, que tem mais de 400 mil seguidores no X, do qual Musk é proprietário, há muito tempo é um otimista da Tesla, mas o fundo recentemente vendeu algumas de suas ações da empresa.

Concorrência no setor de carros elétricos

A Tesla enfrenta uma concorrência particularmente intensa na China, o maior mercado de automóveis do mundo, onde mais de um terço das vendas de carros novos são elétricos. A BYD ultrapassou a Tesla nas vendas globais de veículos elétricos nos últimos três meses de 2023 com uma ampla gama de sedãs, veículos utilitários esportivos e subcompactos baratos. Seu modelo Seagull é vendido por menos de US$ 12 mil na China.

Em 2023, Tesla perdeu o posto de montadora que mais vendeu carros elétricos no mundo Foto: Felix Schmitt/The New York Times - 4/9/2023

Mesmo após os cortes de preços da Tesla, os sedãs Modelo 3 e os SUVs Modelo Y produzidos em uma fábrica em Xangai são muito mais caros do que muitos modelos chineses. As montadoras europeias e chinesas também estão lançando novos veículos elétricos em um ritmo vertiginoso. Mais de 150 serão colocados à venda até o final do ano, de acordo com o HSBC.

Ao mesmo tempo, a Tesla não está bem posicionada para competir no mercado de luxo porque seus carros não oferecem tantas comodidades quanto os carros fabricados por empresas como BMW ou Mercedes-Benz, disse John Helveston, professor assistente de gerenciamento de engenharia da Universidade George Washington, que estudou os hábitos de compra de carros dos chineses. "Na China, há tantas opções excelentes que a Tesla fica no meio do caminho", disse Helveston. "É um carro muito caro para o luxo que se obtém com ele". A Tesla não informou aos investidores como recuperará terreno na China, que gera a maior parte de suas vendas. A empresa não respondeu a um pedido de comentário feito pelo The New York Times. "O que eles tirarão de sua caixa de ferramentas além de cortes de preços para mantê-los no mix em 2024?", perguntou Tu Le, diretor administrativo da Sino Auto Insights, uma empresa de pesquisa. "A ferramenta de corte de preços perdeu sua eficácia." O desdém de Musk pela maneira estabelecida de fazer as coisas, bem como sua paixão por grandes desafios de engenharia, dificultou o lançamento rápido de novos produtos pela Tesla, disse Helveston.

O Cybertruck é um exemplo. Ele é feito de aço inoxidável, que resiste melhor à ferrugem do que o aço convencional, mas é notoriamente difícil de trabalhar. O caminhão chegou com dois anos de atraso e consumiu recursos que poderiam ter sido usados em produtos com apelo mais amplo.

“A Tesla poderia estar se saindo muito melhor do que está se tivesse sido menos agressiva na tentativa de fazer tudo novo e usado metade do conhecimento que existe e que funciona”, disse Helveston.

Mas fazer coisas novas entusiasma Musk, que riu com alegria ao contar a Lemon sobre a versão renovada do carro esportivo Roadster da empresa, que ele disse que a Tesla planejava lançar no final do ano. O veículo combinará a tecnologia da Tesla e de sua empresa de foguetes, a SpaceX, “para criar algo que não é realmente um carro”, disse ele.

Na Europa, o Modelo Y foi o carro elétrico mais vendido no ano passado. Mas a Volkswagen e suas marcas Audi, Skoda e SEAT juntas venderam mais veículos elétricos do que a Tesla no continente, de acordo com a Schmidt Automotive Research. As vendas do Modelo Y caíram no final do ano depois que a Alemanha e outros países cortaram os subsídios.

A Tesla também pode sofrer com as restrições que a União Europeia está considerando impor às importações chinesas. Todos os sedãs do Modelo 3 vendidos na Europa e o Modelo Y com volante à direita para a Grã-Bretanha são importados de Xangai. A Tesla é responsável por um de cada quatro carros fabricados na China importados pela Europa, de acordo com Schmidt.

“Isso reduziria as margens de lucro, que têm sido impressionantes, mas ainda assim reduzidas, e criaria um campo de jogo mais equilibrado para as montadoras europeias que têm fabricado localmente”, disse Matthias Schmidt, fundador da empresa de pesquisa. Ele observou que a França levou as políticas protecionistas um passo adiante ao restringir os subsídios governamentais para a compra de veículos elétricos àqueles produzidos na União Europeia. A Itália indicou que pode fazer o mesmo.

Musk também é uma fonte de incerteza. Em janeiro, um juiz de Delaware rejeitou seu pacote salarial, no valor de mais de US$ 50 bilhões, dizendo que o conselho de administração da Tesla usou um processo falho na negociação de sua remuneração. Em resposta, Musk ameaçou transferir o registro corporativo da Tesla de Delaware para o Texas.

A diretoria da Tesla não revelou um novo pacote de remuneração para ele. Musk, que supervisiona a SpaceX e vários outros negócios além da Tesla e da X, ameaçou buscar novos empreendimentos não especificados fora da Tesla, a menos que lhe seja dado o controle de 25% da empresa. Atualmente, ele tem cerca de 13%.

“Agora você tem um CEO mal-humorado”, disse Talley, da Columbia Law School. “O que isso pressagia para a capacidade da Tesla de chamar a atenção de Musk? É possível que ele simplesmente se desligue da empresa?”.

A visita do Musk a Grünheide parece ter sido programada para mostrar aos funcionários na Alemanha, alguns dos quais manifestaram preocupação com sua segurança após o incêndio criminoso, que ele continua comprometido com a empresa e a fábrica. A fábrica está produzindo cerca de 300 mil carros por ano, mas pretende expandir esse número para até um milhão.

Quando os repórteres perguntaram se ele pretendia seguir esse plano, Musk respondeu: “Sim, com certeza”.

