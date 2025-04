Tesla suspende na China encomenda de modelos importados dos EUA, após alta nas tarifas

A Tesla parou de aceitar novos pedidos na China para dois modelos de carros que importa de uma fábrica nos Estados Unidos, depois que o governo chinês impôs tarifas pesadas sobre as importações americanas.

O site da Tesla na China removeu o botão “encomendar” do sedã Model S e do veículo utilitário esportivo Model X. Os clientes ainda têm a opção de comprar um desses modelos, produzidos em sua fábrica de Fremont, Califórnia, mas apenas se a empresa tiver estoque.

Showroom da Tesla em um shopping em Pequim Foto: Pedro Pardo/AFP

A Tesla não explicou por que os clientes não podem mais encomendar esses modelos, mas a mudança ocorreu um dia depois que a China aumentou suas tarifas de importação de produtos dos EUA para igualar o nível das chamadas tarifas recíprocas do presidente Donald Trump. Desde então, Trump aumentou as tarifas em mais 41% para punir Pequim por sua ação de retaliação, elevando o total de impostos sobre as importações da China para 145%. Nesta sexta-feira, 11, a China contra-atacou elevando também suas tarifas em mais 41% (para 125%) sobre as importações americanas, a partir de sábado.

A Tesla ainda está vendendo o Model S em algumas cidades chinesas onde tem estoque. O Model S e o Model X, dois dos carros mais caros da empresa, não são grande sucesso de vendas na China.

A Tesla não respondeu imediatamente a um e-mail para comentar o assunto.

Elon Musk, presidente da Tesla e assessor de Trump, não criticou abertamente a campanha tarifária do presidente, mas fez comentários velados defendendo a eliminação de todas as tarifas. Ele também brigou publicamente com Peter Navarro, conselheiro sênior da Casa Branca e um dos arquitetos da política comercial de Trump.

A Tesla opera uma fábrica de automóveis e uma fábrica de baterias em Xangai. A Gigafactory, inaugurada em 2020, foi a primeira fábrica de automóveis da Tesla fora dos Estados Unidos. Na fábrica de Xangai, a empresa produz o sedã médio Modelo 3 e o veículo utilitário esportivo Model Y para venda na China e exportação para o exterior.

Entre as montadoras estrangeiras, a Tesla tem uma das relações mais próximas com o governo chinês. A Gigafactory da Tesla em Xangai foi a primeira fábrica de automóveis na China a obter aprovação para ser de propriedade integral de uma empresa estrangeira sem um parceiro doméstico. Musk obteve acesso incomum aos líderes chineses seniores, trabalhando em estreita colaboração com Li Qiang, o primeiro-ministro da China que costumava ser a principal autoridade em Xangai.

Em março, as vendas da Tesla de seus carros fabricados na China caíram 11,5% em comparação com o ano anterior, de acordo com a Associação de Carros de Passageiros da China. A Tesla tem se esforçado para evitar que os concorrentes chineses reduzam agressivamente sua participação no mercado da China. O principal concorrente da empresa, a BYD, registrou um aumento de 23% nas vendas durante o mês.

