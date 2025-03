The Economist: As bizarrices de Elon Musk não são o único problema da Tesla

Amigos ajudam uns aos outros. O chefe da Tesla, Elon Musk, pode muito bem ter ficado grato quando Donald Trump disse que compraria um de seus veículos elétricos em 11 de março. No entanto, isso era o mínimo que o presidente poderia fazer por seu chefe da burocracia.

No dia anterior, Trump havia ajudado a provocar uma queda de mais de 15% no preço das ações da Tesla, em meio a uma venda de papéis mais ampla provocada por suas políticas comerciais e seu aviso de que a economia dos Estados Unidos enfrentava um "período de transição". O subsequente endosso de Trump não será suficiente para frear o declínio das vendas da Tesla e a queda no preço das ações. O apoio de Musk à segunda candidatura presidencial de Trump já pareceu uma jogada comercial inteligente. Sua recompensa foi dirigir o Departamento de Eficiência Governamental (Doge), aumentando o que o banco Barclays chama de "prêmio Elon". Os investidores claramente pensaram que sua influência política faria bem à Tesla. Seu valor de mercado atingiu o recorde de US$ 1,5 trilhão em dezembro.

Desde então, sua proximidade com Trump e seu apoio a causas de extrema-direita provocaram uma reação negativa. Os protestos contra o papel de Musk no centro da administração e as demissões em massa de funcionários públicos feitas por Trump ganharam força nos Estados Unidos. Os piquetes em showrooms da Tesla ficaram feios, com janelas quebradas e veículos vandalizados; uma estação de carregamento da Tesla foi atacada por incendiários. Fora dos Estados Unidos, as ações de Musk também provocaram protestos contra a montadora. O homem e a marca estão tão intimamente ligados que os proprietários envergonhados estão recorrendo a adesivos anti-Musk para se distanciarem dele.

Mas a política de Musk explica apenas parcialmente os problemas da Tesla. As vendas já estavam caindo antes de ele usar uma motosserra no setor público dos Estados Unidos. No ano passado, a Tesla abandonou um objetivo de longa data de fabricar 20 milhões de carros por ano até 2030 e relatou seu primeiro declínio nas vendas anuais em muitos anos − uma queda de 1%, para 1,79 milhão de carros.

Imã colado por dono em carro da Tesla diz "comprei isto antes de sabermos que o Elon era louco". Empresa vem enfrentando críticas pela atuação política do CEO, que faz parte do governo de Donald Trump Foto: Allen G. Breed/AP

As vendas continuaram a cair nos últimos meses em comparação com o ano anterior, em um momento em que o mercado de veículos elétricos em geral ainda está crescendo. O Barclays estima que as vendas do primeiro trimestre na Europa podem cair cerca de 30%. Na Alemanha, onde Musk causou um alvoroço ao apoiar um partido de extrema-direita nas últimas eleições, as vendas caíram 76% em fevereiro, em relação ao ano anterior.

No entanto, o Barclays avalia que as vendas do primeiro trimestre nos Estados Unidos, onde a antipatia por Musk parece ser maior, ficarão estáveis. As vendas na China também caíram quase 14% em janeiro e fevereiro, mas uma reação política é uma explicação improvável: Musk é geralmente considerado pró-China. Na Grã-Bretanha, onde sua interferência política deveria ser um fator, as vendas da Tesla aumentaram quase 21% em fevereiro.

Isso sugere que a reação dos consumidores que não gostam das bizarrices de Musk é apenas um dos motivos para a queda nas vendas. Um Modelo Y atualizado, o veículo mais vendido da Tesla, acaba de ser colocado à venda. Como preparação, a Tesla esgotou o estoque do modelo antigo, reduzindo a oferta. Sem dúvida, os clientes adiaram as compras até que o novo carro estivesse disponível.

O maior problema, porém, é que a Tesla se tornou o que Philippe Houchois, do Jefferies, um banco de investimentos, chama de “montadora relutante”. Para a maior parte de suas vendas, ela depende de dois modelos, o 3 e o Y, enquanto gigantes globais como a Toyota têm muitos outros para satisfazer todas as partes do mercado. Em outubro, Musk decidiu não lançar um “Modelo 2” mais barato e, em vez disso, mudou o foco para robôs-taxi e robôs humanoides. Enquanto isso, a concorrência das montadoras estabelecidas e das recém-chegadas chinesas está esquentando.

A avaliação da Tesla há muito tempo perdeu qualquer conexão com os fundamentos e é mais uma aposta na capacidade de Musk de revolucionar qualquer negócio para o qual ele se volte. Ele agora afirma que os robôs-taxi e os robôs farão da Tesla a “empresa mais valiosa do mundo, de longe”.

Isso sugere outra explicação para a queda no preço das ações da Tesla: Musk está se espalhando cada vez mais. Em uma entrevista à Fox News em 10 de março, ele observou a “grande dificuldade” que enfrentou para administrar a Tesla e suas outras empresas enquanto trabalhava para o governo. Enquanto Trump inspecionava sua possível nova aquisição do lado de fora da Casa Branca, ele repreendeu os manifestantes por “prejudicar uma grande empresa americana”. No entanto, grande parte da culpa por isso é de seu amigo, Musk.

Este conteúdo foi traduzido com o auxílio de ferramentas de Inteligência Artificial e revisado por nossa equipe editorial. Saiba mais em nossa Política de IA.