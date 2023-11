TIM confirma aval à oferta multibilionária da KKR, que deve ser concluída até o verão de 2024

Roma, 05/11/2023 - A TIM confirmou o aval de seu conselho de administração à oferta vinculativa de aquisição da empresa de investimento KKR, após meses de negociações. Em nota, a TIM disse que a aprovação ocorreu por maioria de votos e que a oferta pressupõe que o fechamento do negócio ocorrerá até o verão de 2024.

A oferta vinculativa avalia a NetCo (ativos de rede fixa da TIM, excluindo Sparkle) em 18,8 bilhões de euros, cerca de US$ 20 bilhões, disse a TIM, no comunicado. A operação permitirá à TIM reduzir quase metade dos seus mais de US$ 31,5 bilhões em dívidas e reduzir o número de funcionários, afirmou o diário milanês.

Leia também

O acordo enfrenta o escrutínio das autoridades antitruste da União Europeia. O conselho rejeitou uma oferta não vinculativa para a Sparkle, a unidade de cabos submarinos da TIM. A TV estatal italiana disse que o governo, sob o acordo com a KKR, seria um acionista significativo.

Tim deve vender ativos fixos Foto: REUTERS/Yara Nardi

Mais cedo, a francesa Vivendi “lamentou profundamente” a decisão do conselho da TIM, dizendo que “infringiu as regras de governança aplicáveis”. O Grupo TIM é controlado pela Vivendi, com 23,8% de participação. A Vivendi garantiu ainda que utilizará todos os meios legais à sua disposição para contestar esta decisão e proteger os seus direitos e os de todos os acionistas. / Associated Press