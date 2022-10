Tim, Vivo e Claro conseguem postergar depósito de R$ 1,5 bi por 10 dias no caso Oi, dizem fontes

Continua após a publicidade

As operadoras TIM, Vivo e Claro conseguiram, via recurso regular, uma postergação por 10 dias para depósito do montante de R$ 1,5 bilhão referente à discussão de ajuste de preços na aquisição das redes móveis da Oi, segundo fontes. Apesar do prazo adicional conferido ao trio, ficou mantida a necessidade de depósito.

No começo da semana, a Oi obteve uma decisão liminar da 7ª Vara Empresarial do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro que fosse determinado o depósito em conta judicial do valor retido corrigido, enquanto se define o mérito das discussões em curso. As teles chegaram a pedir a suspensão da liminar, mas tiveram o pedido negado na Corte.

A rede móvel da Oi foi leiloada em dezembro de 2020, mas só foi consumada 16 meses depois, em abril de 2022, após receber aval da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) e do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) - este último numa votação apertada. A venda foi acertada por R$ 16,5 bilhões, montante sujeito a ajustes para refletir a situação operacional e financeira da companhia ao longo desse período. Até aí, algo normal em fusões e aquisições (M&As) cujo desfecho leva tempo.

Oi precisará dar desconto no valor de venda da unidade móvel para TIM, Claro e Vivo

A surpresa foi, entretanto, o valor do ajuste. O trio de compradoras notificou a Oi no último mês sobre o suposto direito a um desconto de R$ 3,186 bilhões porque a companhia não teria sustentando determinados parâmetros operacionais e financeiros previstos no contrato de venda da sua rede móvel - o que a Oi refuta. Desse total, R$ 1,447 bilhão já está retido pelas companhias. Haveria, portanto, a necessidade de a Oi devolver R$ 1,739 bilhão.