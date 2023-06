Prêmio Top Imobiliário completa 30 anos e homenageia as empresas que mais se destacaram no período

O prêmio Top Imobiliário chega neste ano à sua trigésima edição. Promovido pelo Estadão em parceria com a Empresa Brasileira de Estudos do Patrimônio (Embraesp), a premiação contempla, desde 1993, as empresas do setor que mais se destacaram nas categorias Incorporadoras, Vendedoras e Construtoras. Para essa finalidade, são avaliados cinco tópicos com base no total de lançamentos: número de empreendimentos, blocos, total de unidades residenciais, área construída e valor geral de vendas (VGV).

Com o objetivo de celebrar suas três décadas de existência, o Top Imobiliário vai homenagear as três empresas de cada uma das três categorias que mais estiveram presentes no pódio ao longo de todas as edições. Por conta do desempenho que tiveram, tornaram-se atores marcantes no processo de mudança da paisagem paulistana, contribuindo para oferecer mais opções de produtos.

Mercado imobiliário de São Paulo cresceu exponencialmente nos últimos 30 anos Foto: NILTON FUKUDA/ESTADÃO

Nesse período, o setor cresceu e passou a oferecer mais opções de produtos, incluindo os econômicos, em uma ponta, a empreendimentos mais sofisticados, com assinatura de escritórios de arquitetura e design de renome internacional, em outra. Em 1992, ano-base para o Top de 1993, foram lançadas 10.434 unidades em São Paulo. Em 2022, o número chegou a 75.700, de acordo com dados do Sindicato da Habitação (Secovi).

“O que mudou, em comparação a 1993, foi o tamanho do mercado, o mercado cresceu”, reforça Bruno Vivanco, presidente da Abyara, que atua na área de vendas. Mas, no meio do caminho para chegar a esse desempenho, o setor precisou enfrentar crises, inflação e taxas de juros alta e até mesmo uma pandemia. “Temos visto o mercado se renovar”, diz Mirella Parpinelle, diretora da Lopes Imobiliária. “O mercado imobiliário teve criatividade, conseguiu se recriar e fazer uma coisa bacana para o paulistano.”

Para o setor, a premiação reconhece as empresas que fazem diferença no mercado. A premiação será realizada na próxima segunda-feira, 19, a partir das 19 horas, em um evento para 150 pessoas no Museu de Arte Moderna (MAM), com transmissão pelas redes sociais do Estadão.