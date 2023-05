Fundo da família Trajano comanda mudança na empresa familiar Flormel, que terá gestão profissional

Como muitas empresas de alimentos, a Flormel nasceu de uma receita do caderno da vovó, na cozinha da família fundadora. Criada em Franca (SP), a fabricante de alimentos saudáveis enfrentou com mais altos do que baixos os perrengues dos últimos quase 40 anos - sendo o mais recente o fato de que um de seus maiores clientes, a Americanas, simplesmente parou de fazer pedidos do dia para a noite.

Agora, a empresa dá um passo importante em seu amadurecimento corporativo, com a chegada de um executivo profissional ao comando. Alexandra Casoni, filha dos fundadores, deixa o cargo e vira embaixadora da marca, além de ir para o conselho. Rodolfo Tornesi Lourenço, que foi presidente da Jasmine Alimentos, entra no posto de diretor-geral.

O movimento está sendo comandado pelo Unbox, fundo de venture capital da família Trajano, controladora do Magazine Luiza, e que virou acionista minoritário na Flormel em 2019. Não por acaso, Magalu e Flormel são de Franca. “Abracei a empresa como se fosse minha primeira filha há 18 anos e fizemos com que crescesse, com diversos processos de transformação”, diz Alexandra, que tem 34 anos. “Só que, desde que o fundo entrou, há uma expectativa sobre a escala da companhia.”

Agora, começa o novo ciclo, no qual serão priorizados os resultados da companhia em vez de apenas crescimento. Com participação de 90% das vendas de bombons e 82% dos doces que saem das farmácias, a Flormel fabrica alimentos feitos com um adoçante natural, a taumatina, entre outros itens com apelo saudável. Está presente em mais de 20 mil pontos de vendas, entre eles Pão de Açúcar e Carrefour, além da Raia Drogasil e outras redes de drogarias. Deve fechar o ano com faturamento de R$ 100 milhões, após ter tido receita de R$ 83 milhões, em 2022.

Alexandra Casoni, filha dos fundadores da Flormel Foto: Guilherme Aurélio

A empresa nasceu das mãos de Maria de Freitas, que começou a fabricar balas de mel com a receita de sua avó, em meados da década de 1980, no interior de São Paulo. Laerte Casoni foi comprar as balinhas, se apaixonou por Maria e eles nunca mais se separaram. Criaram cinco filhos e a Flormel ao mesmo tempo, sempre com o apelo de oferecer produtos saudáveis.

“O bacana da gênese dessa empresa é que, normalmente, o pequeno empresário vai para áreas de ‘mar vermelho’, no qual há muitos concorrentes e é difícil criar um diferencial”, afirma Eugênio Foganholo, consultor de varejo e bens de consumo e sócio da Mixxer Desenvolvimento Empresarial. “Eles começaram lá atrás, num mercado que era um ‘mar azul’: praticamente um livro em branco a ser preenchido e cuja demanda está muito longe de ser plenamente atendida até hoje pela praticidade que os consumidores demandam.”

Continua após a publicidade

A empresa foi criada por Maria de Freitas, que começou a fabricar balas de mel com a receita de sua avó, em meados da década de 1980 Foto: Caiqu Fernando/Flormel





Madura

No capítulo gestão, as páginas do livro em branco foram preenchidas, nos últimos sete anos, por Alexandra. Ela estudou nutrição e foi responsável pelo lançamento de várias linhas de produtos e estratégias adotadas pela empresa. O fim dos pedidos regulares das Americanas, por exemplo, foi superado por ela com sucesso. O primeiro trimestre teve vendas 40% maiores do que no mesmo período do ano anterior.

No movimento, esteve o fato de a empresa ter se tornado fornecedora dos lanches saudáveis nos voos da Gol e o crescimento no digital, no qual as vendas foram multiplicadas por quatro e já representam 20% da receita total. Outra estratégia foi criar grandes eventos de vendas sazonais. No primeiro trimestre, foi a Páscoa. Agora, Tornesi levará adiante a organização das promoções das festas juninas, com força especial no Norte e no Nordeste e as do Natal.

Outra estratégia, talvez mais importante, é criar uma linha de produtos que tenham consumo recorrente. Encontrados sobretudo nos caixas das farmácias, os doces da Flormel são consumidos principalmente por impulso e como indulgência.

Continua após a publicidade

Para ganhar constância na receita, a estratégia precisa mudar. “O objetivo é ir para a compra constante e por fidelidade”, diz Alexandra. Assim, a empresa pretende entrar em três novas categorias de produtos, que incluem funcionalidade, colágeno e proteínas e já tem amarrado influenciadores de renome para atrelar a marca à área. O que é melhor para os resultados: sem necessidade de investimento na fábrica.

Profissional

Tornesi, que tem 33 anos de idade, acompanhou a venda da também familiar Jasmine para o grupo francês Nutrition et Santé, que, posteriormente, acabou nas mãos da M Dias Branco. “O desafio na Jasmine era expandir a marca nacionalmente”, diz ele. Agora, a missão é entender a nova empresa e perceber oportunidades que ficaram fora do radar, bem como melhorar a rentabilidade num cenário de juros e desemprego em alta.

Já Alexandra ensaia passos que sempre quis dar, mas não conseguiu até agora. Como embaixadora da marca, por exemplo, ela pretende aumentar sua própria exposição em várias mídias, incluindo TV. Também pretende se dedicar à sua healthtech Semealle, que atua com manipulação de remédios nas áreas de saúde, bem estar e estética.

“Num primeiro momento, é claro que vem um processo de luto”, diz ela, que vende os produtos da Flormel desde que tinha 15 anos de idade e deixou de lado a natação, em que poderia ter virado atleta profissional. “Mas vou ter tempo para olhar o que de melhor tem por aí, para ajudar a fortalecer a marca.”