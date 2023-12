US Steel, fundada por J.P. Morgan e Andrew Carnegie, será comprada pela Nippon Steel por US$ 14,9 bi

A US Steel, produtora de aço de Pittsburgh que desempenhou um papel fundamental na industrialização dos Estados Unidos, está sendo adquirida pela Nippon Steel em uma transação totalmente em dinheiro avaliada em aproximadamente US$ 14,9 bilhões, incluindo dívidas.

O valor é quase o dobro do que foi oferecido há apenas quatro meses pela rival Cleveland Cliffs. A US Steel, que rejeitou a oferta, confirmou o preço da oferta da Nippon nesta segunda-feira, 18.

A US Steel (United States Steel Corp.) manterá seu nome e sua sede em Pittsburgh, onde foi fundada em 1901 por alguns dos maiores nomes do capitalismo americano: J.P. Morgan, Andrew Carnegie e Charles Schwab.

A alta dos preços ajudou a impulsionar a consolidação do setor siderúrgico nesta década. Os preços do aço mais do que quadruplicaram perto do início da pandemia, chegando a quase US$ 2 mil por tonelada métrica no verão de 2021, à medida que as cadeias de suprimentos sofriam bloqueios, um sintoma do aumento da demanda por produtos e da falta de antecipação dessa demanda.

Usina da US Steel em Braddock, Pensilvânia Foto: Justin Merriman/The New York Times

A Nippon, que pagará US$ 55 por ação pela US Steel, disse nesta segunda-feira que o acordo reforçará suas capacidades de fabricação e tecnologia. Ele também expandirá a produção da Nippon nos EUA e aumentará suas posições no Japão, na Índia e na região da ASEAN (Associação das Nações do Sudeste Asiático).

A Nippon disse que a aquisição deve elevar sua capacidade total anual de aço bruto para 86 milhões de toneladas e ajudá-la a capitalizar a crescente demanda por aço de alta qualidade, aço automotivo e elétrico.

“A transação amplia nossa presença nos Estados Unidos e estamos comprometidos em honrar todos os contratos sindicais existentes da US Steel”, disse o presidente da Nippon, Eiji Hashimoto, em um comunicado.

O CEO da US Steel, David Burritt, disse que a venda é benéfica para os Estados Unidos, “garantindo uma indústria siderúrgica doméstica competitiva, ao mesmo tempo em que fortalece nossa presença globalmente”.

A aquisição foi aprovada pelos conselhos de ambas as empresas e deve ser concluída no segundo ou terceiro trimestre de 2024. Ela ainda precisa da aprovação dos acionistas da US Steel.