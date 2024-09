Vale: Gustavo Pimenta assume a presidência a partir de 1º de outubro, em posse antecipada

A antecipação da sucessão entrou no radar dos acionistas da companhia após o processo de escolha do substituto ter sido antecipado em cerca de dois meses. No cronograma oficial da empresa, divulgado em maio, o nome do sucessor só seria fechado no fim de outubro para anúncio no Vale Day, em 3 de dezembro. Bartolomeo ainda ficaria no cargo até o fim de dezembro.

Conforme antecipou o Estadão, o conselho de administração entendeu não haver motivos para manter “dois presidentes” simultaneamente no comando da empresa por tanto tempo. Por isso, colocou na mesa a discussão de antecipar a substituição seguindo a mesma lógica: dois meses antes do inicialmente previsto, ou seja, em outubro.