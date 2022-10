Lucro da Vale cresce 15% e atinge R$ 23 bilhões no 3º trimestre

Publicidade

Mesmo com preços mais baixos do minério de ferro, a mineradora Vale registrou um forte resultado no terceiro trimestre de 2022. O lucro líquido da companhia no intervalo de julho a setembro chegou em R$ 23,3 bilhões, montante 15% superior ao visto no mesmo período do ano passado. No entanto, em relação ao segundo trimestre, houve uma queda de 22,4%.

Já a receita líquida da mineradora foi de R$ 52 bilhões no trimestre, o que representou uma queda de 19% na comparação com o mesmo período de 2021. Em relação aos três meses anteriores, o faturamento teve uma retração de 5%.

O analista da casa de análise Nord, Fabiano Vaz, aponta que a queda da receita no trimestre é explicada pela queda do preço do minério de ferro, que veio de recordes em meio à pandemia. O lucro, por sua vez, subiu graças às receitas financeiras, especialmente pelo feito cambial, lembrando que grande parte da receita da Vale é em dólar. Esse efeito positivo, no entanto, não deve se repetir. “Isso já era esperado e o cenário mais desafiador com minério caindo e deve continuar nos próximos trimestres”, afirma.

“Nosso desempenho operacional no trimestre foi sólido em todo o nosso portfólio, com a produção de minério de ferro atingindo 90 milhões de toneladas e os volumes de níquel e cobre aumentando consideravelmente. Enquanto o mundo enfrenta crescentes pressões inflacionárias, continuamos focados na disciplina de custos e na melhoria da confiabilidade operacional”, disse o presidente da Vale, Eduardo Bartolomeo, no documento que acompanha o seu demonstrativo financeiro.

O preço praticado pela companhia por seu principal produto, o minério de ferro, foi de US$ 92,60 por tonelada, em média. Isso representa uma queda de 27% em relação ao mesmo período do ano anterior e de 18% com os três meses imediatamente anteriores.

A produção de minério de ferro da Vale no terceiro trimestre atingiu 89,7 milhões de toneladas, uma alta de 1,1% em relação a igual período do ano passado, refletindo o período seco no Sistema Norte e maiores compras de minério de terceiros e produção no Sistema Sul.

Esse é o primeiro balanço divulgado pela companhia desde que tornou pública a contratação de bancos para assessorar na busca de um investidor para seu negócio de metais básicos – cobre e níquel, essenciais para a produção de baterias. A ideia, segundo fontes, é ganhar fôlego com um novo sócio sem abrir mão do controle do negócio, com a venda de uma fatia minoritária do negócio.





Brumadinho

Perto de completar quatro anos da tragédia de Brumadinho, a Vale informou que pagou US$ 678 milhões no terceiro trimestre do ano, contanto os valores de acordo e também a descaracterização de barragens, que é extinguir uma barragem de rejeito, como a que se rompeu em Brumadinho. No último trimestre do ano são esperados desembolsos de mais US$ 800 milhões e de US$ 1,6 bilhão em 2023.

