Locadora Vamos compra frota de caminhões da Petrópolis em acordo de R$ 576 milhões

São Paulo - A Vamos Locação de Caminhões, Máquinas e Equipamentos fechou um acordo para a compra da frota de caminhões do Grupo Petrópolis, que está em recuperação judicial. A empresa deverá desembolsar R$ 576,2 milhões pela frota, à vista. A conclusão da operação está prevista para ocorrer em até 90 dias, ou antes desse período.

A operação prevê a aquisição de 2.926 caminhões. Desse total, 2.392 serão locados pela Petrópolis - dona das marcas de cerveja Itaipava, Crystal e Petra - da Vamos, em contratos de locação de longo prazo, corrigidos anualmente por inflação.

Cervejaria Petrópolis pediu recuperação judicial em março Foto: Valéria Gonçalvez/Estadão

Outros 534 caminhões a serem adquiridos, no contexto dessa operação, serão vendidos no mercado secundário pela Vamos, que faz parte do Grupo Simpar. Além disso, outros 589 caminhões serão substituídos por ativos 0 km para entrar na frota que será locada à Petrópolis - totalizando, dessa forma, 1.123 ativos seminovos que deverão ser vendidos ao longo dos próximos meses.

“Essa operação exemplifica e reforça a proposta de valor da Vamos aos seus clientes, alinhado ao posicionamento único e escala no País, para contribuir para maior eficiência operacional e desenvolvimento dos negócios, em diversos segmentos da economia, permitindo aos nossos clientes o uso eficiente do capital para suas atividades essenciais promovendo ganhos de eficiência, fomentando a renovação de frota que, mais nova, torna-se mais eficiente e sustentável”, informou a Vamos, em fato relevante enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM).