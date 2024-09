Vibra prevê receber R$ 4 bi após vitória judicial em créditos de PIS/Cofins

As ações da Vibra disparam 3,71% nos instantes finais do pregão desta quinta-feira, 5, após os negócios com o papel serem suspensos por conta do fato relevante em que a empresa comunicou o “progresso favorável definitivo” no processo judicial em que discute os créditos de PIS/Cofins. O valor da ação da Vibra (VBBR3) no fechamento ficou em R$ 26,50, em alta de 1,57%.

O Ibovespa fechou o dia em alta de 0,29%, aos 136.502,49 pontos.