Virgin Orbit: empresa que foi símbolo da indústria espacial comercial encerra operações

A Virgin Orbit, empresa de lançamento de satélites fundada por Richard Branson, anunciou na terça-feira, 23, que está vendendo seus ativos e encerrando as operações. O anúncio ocorreu cerca de dois meses depois que a empresa pediu concordata e demitiu cerca de 85% de sua equipe.

Quando foi fundada, em 2017, a Virgin Orbit se tornou um símbolo da crescente indústria espacial comercial e prometeu revolucionar o acesso ao espaço lançando satélites pequenos e baratos a partir de um foguete amarrado à asa de um avião Boeing 747. Essa configuração permitia o lançamento em qualquer lugar com uma pista grande o suficiente, um recurso que atraiu a atenção do Pentágono e de outros que buscavam satélites para orbitar rapidamente.

A Virgin Orbit anunciou na terça-feira, 23, que está vendendo seus ativos e encerrando as operações Foto: Mike Blake/Reuters

Embora seu foguete LauncherOne tenha alcançado com sucesso a órbita pela primeira vez em 2021, outro voo teve uma falha de lançamento durante uma tentativa no Reino Unido no início deste ano.

Apesar desse revés e do esgotamento do capital de investimento, a empresa continuou a crescer e a gastar rapidamente, contratando muitas dezenas de funcionários na tentativa de agir rapidamente e aumentar sua taxa de lançamento.

No terceiro trimestre de 2022, a Virgin Orbit relatou um prejuízo líquido de US$ 43,6 milhões e uma receita de US$ 30,9 milhões.

Em entrevista ao jornal “The Washington Post” no mês passado, o presidente-executivo da Orbit, Dan Hart, disse que alguns erros financeiros e operacionais importantes levaram a empresa a queimar centenas de milhões de dólares, produzindo apenas alguns lançamentos bem-sucedidos.

A Virgin Orbit informou em um comunicado que venderá seus ativos para três empresas espaciais comerciais: Rocket Lab, Stratolaunch e Launcher, uma subsidiária da Vast Space. Em um comunicado, a empresa disse que “suas tecnologias inovadoras, busca incansável pela excelência e compromisso inabalável com o avanço das fronteiras do lançamento aéreo deixaram uma marca indelével na indústria”./The Washington Post