Você beberia água reaproveitada? E se fosse na cerveja?

A Epic OneWater Brew se parece com sua clássica cerveja artesanal hipster.

A lata tem um design elegante com a silhueta do horizonte de uma cidade e se abre com um assobio satisfatório. A cerveja, uma Kölsch, tem um tom dourado nítido e um sabor frutado característico.

Mas há uma grande diferença: é feito com água residual reciclada.

Epic OneWater Brew ale feita com água reciclada Foto: Bloomberg photo by Gabby Jones

A Epic OneWater Brew, fruto de uma parceria entre uma startup de tecnologia de água reaproveitada e uma cervejaria artesanal da Bay Area, é feita com água de chuveiro tratada e água de lavanderia coletada de um luxuoso prédio de apartamentos em São Francisco. E não é a única cerveja desse tipo.

À medida em que as fontes de água, particularmente no oeste dos Estados Unidos, secam devido ao uso excessivo, à seca e às mudanças climáticas, os defensores da reutilização potável direta – o uso de águas residuais tratadas no abastecimento de água potável – estão apresentando a medida como parte da solução. Cada vez mais, eles estão se voltando para a cerveja como uma forma de levar as pessoas além do “fator nojento” que tem sido um obstáculo para sua aceitação mais ampla.

Se as pessoas relutam em beber águas residuais recicladas, pensa-se, talvez elas possam ser atraídas se forem servidas na forma de uma cerveja gelada.

Aaron Tartakovsky, cofundador e executivo-chefe da Epic Cleantec, empresa de tecnologia de águas residuais que trabalhou com a Devil’s Canyon Brewing Company de São Carlos, Califórnia, para criar a Epic OneWater Brew, disse que queria fazer a cerveja para mostrar o “potencial inexplorado” da reutilização da água.

“Vivemos no que gostamos de chamar aqui na Epic de uma sociedade de ‘lavar e esquecer’”, disse ele. “Temos esse fator inato quando se trata de falar sobre águas residuais ou esgoto e todos esses outros tipos de temas de fator nojento.”

Algumas cidades do oeste e do sudoeste dos Estados Unidos que estão lutando para lidar com os desafios do crescimento populacional e do abastecimento de água limitado realizaram competições para que cervejarias artesanais produzissem cervejas exclusivas usando águas residuais recicladas. Califórnia, Idaho e Arizona estão entre os Estados que trabalharam com cervejarias locais para aumentar a conscientização sobre a necessidade de reutilização da água.

A cidade de Scottsdale, no Arizona, que regou quase duas dúzias de campos de golfe com águas residuais tratadas desde a década de 1990, recebeu uma licença estadual em 2019 permitindo a reutilização potável direta de sua água reciclada purificada. Atualmente, a cidade não está enviando essa água para o abastecimento de água potável, mas Brian Biesemeyer, diretor executivo da Scottsdale Water (departamento de águas do município), disse que isso pode mudar em dois ou três anos.

Para ajudar o público a entender o conceito de beber águas residuais tratadas, a Scottsdale Water convidou 10 cervejarias para fazer cerveja usando água da estação avançada de tratamento da cidade e servi-la em um festival de artes em 2019. As barracas de cerveja foram acompanhadas por um estande de informações que explicou o processo de reciclagem.

Enquanto as pessoas inicialmente ficaram com os olhos arregalados com a perspectiva de beber águas residuais tratadas, disse Biesemeyer, muitas estavam ansiosas para provar as cervejas depois de um tutorial sobre como a água tratada é limpa e segura.

“Achamos o evento da cerveja uma maneira divertida de fazer as pessoas superarem esse medo”, disse ele.

A Desert Monks Brewing Company de Gilbert, Arizona, que participou do desafio de Scottsdale, abraçou o conceito e produziu duas cervejas com águas residuais tratadas de Scottsdale. Sonoran Mist, uma lager, rapidamente se tornou a mais vendida da cervejaria, e uma Hefeweizen será adicionada à programação no próximo mês.

Dois dos proprietários da cervejaria, Sommer Decker e John Decker, acreditam que a Desert Monks é a primeira cervejaria do país a oferecer consistentemente cerveja feita com água residual reciclada na torneira.

“Somos uma pequena cervejaria, portanto, poder obter essa água ultrapurificada de uma grande organização é mais do que podemos obter de nossos próprios sistemas neste momento”, disse Decker.

O “fator nojo”

Os esforços para promover o uso mais amplo de água potável reciclada sofreram com um problema de percepção, amplificado por detratores que denunciaram o processo como “do banheiro para a torneira”. Mas pesquisadores da Universidade de Stanford descobriram no ano passado que a água residual reciclada é segura para beber e também menos tóxica do que outras fontes de água da torneira porque é tratada com mais rigor.

A água residual reciclada que a Desert Monks recebe da cidade de Scottsdale é “ultrapurificada” e mais limpa do que a água que a cervejaria obtém no local, disse Decker.

Em Scottsdale, esse processo envolve infusão de ozônio, microfiltração e osmose reversa, na qual a água é forçada através de uma membrana para remover minerais dissolvidos e outras impurezas. A água é então eletrocutada com luz ultravioleta. Juntas, essas medidas removem “quase tudo”, disse Biesemeyer.

“Acho que o mais importante é que tem um gosto bom”, disse Chris Garrett, proprietário do Devil’s Canyon, onde a Epic OneWater Brew foi feita, observando que as pessoas têm noções preconcebidas sobre águas residuais. “Eles assumem, ‘Oh meu Deus, é água da pia.’ E é provavelmente mais limpa do que o que está saindo dos rios.”

A cerveja Epic nasceu de uma portaria de São Francisco de 2021 exigindo que novos edifícios com mais de 100 mil pés quadrados tivessem programas de reutilização de água no local. A Epic Cleantec fez parceria com a 1550 Mission Street, um prédio de apartamentos de luxo, e com a Devil’s Canyon para transformar a água cinza do prédio - escoamento de lavanderia e chuveiros, não banheiros - em cerveja. A Epic OneWater Brew não está à venda, mas Tartakovsky disse que a serviu em seu casamento no mês passado.

Quando uma cervejaria em Half Moon Bay, na Califórnia, decidiu tentar produzir cerveja com águas residuais, pediu ajuda a um vizinho: a Nasa, que desenvolveu sua própria tecnologia de reciclagem de água para que seus astronautas pudessem beber água no espaço. A Half Moon Bay Brewing Company pegou água cinza reciclada do Ames Research Center da agência espacial em Mountain View, Califórnia, e a usou para fazer uma edição limitada da India Pale Ale chamada Tunnel Vision. A cerveja foi servida em eventos por períodos limitados entre 2014 e 2017.

“A água era ainda mais neutra do que a que usamos aqui”, disse James Costa, o mestre cervejeiro de Half Moon Bay. “Ninguém poderia dizer a diferença.”

A Pure Water Brewing Alliance é uma coalizão de empresas concessionárias de água, cervejarias, empresas de engenharia e empresas de tecnologia que compartilham recursos, técnicas e informações para o uso de águas residuais recicladas para fazer cerveja. O objetivo, disse Travis Loop, um dos líderes da aliança, é que “a água seja julgada por sua qualidade, não por sua história”.

“Temos a tecnologia para limpar a água, para purificar a água”, disse ele. “E como podemos ver pelos tempos em que estamos, precisaremos fazer muito mais disso.”

Boise, Idaho, uma cidade em rápido crescimento no deserto, recorreu à aliança quando procurava atualizar seu sistema de tratamento e distribuição de água em 2018. Outra cidade, Pima, Arizona, ofereceu a Boise um trailer com tecnologia que poderia transformar águas residuais em água potável. Outras compartilharam a papelada que usaram para obter licenças para usar águas residuais recicladas para fabricar cerveja, condensando um processo que antes levava seis meses para apenas seis semanas, disse Loop. Boise se uniu a três cervejarias e uma cidra, e organizou eventos em 2018 onde as bebidas recicladas de águas residuais foram servidas.

Por enquanto, a cerveja reciclada de águas residuais está disponível para venda apenas no Arizona. Como as águas residuais não podem ser consumidas na Califórnia, as cervejarias limitam-se a preparar cervejas únicas para eventos específicos. Em Idaho, uma licença que permitia o consumo de águas residuais recuperadas foi válida apenas brevemente, em 2018, mas Boise está desenvolvendo um programa de reciclagem de água em grande escala.

Scottsdale é a única cidade no Arizona que permite ao público coletar amostras de águas residuais recicladas. Isso é vantajoso para a Desert Monks, que capitalizou seu acesso a grandes quantidades de água ultrapura. Um autoproclamado “grande nerd de ficção científica”, Decker, um dos coproprietários da cervejaria, brincou dizendo que está de olho muito além do Arizona.

“Estou usando os mesmos processos de água que os astronautas usam”, disse ele. “Portanto, se alguém estiver indo para Marte, temos cerveja para eles.” /NYT