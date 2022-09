Volkswagen inicia testes com caminhão autônomo para colheita de cana no Brasil

A Volkswagen Caminhões e Ônibus (VWCO) iniciou testes com um caminhão autônomo na colheita de cana. A marca é a terceira a desenvolver veículos com essa tecnologia, depois de Volvo e Mercedes-Benz, que já têm modelos que funcionam sem motorista à venda no mercado, também para a mesma finalidade.

O caminhão autônomo da VWCO é um Constellation fabricado em Resende (RJ), mas ainda não tem data para comercialização. Por enquanto é um protótipo que passa por testes em uma empresa do setor de agronegócio, informa o presidente da companhia, Roberto Cortes.

Segundo ele, o desenvolvimento do autônomo está inserido no plano de investimento da marca no País, de R$ 2 bilhões para o período de 2021 a 2025. Metade deste valor, informa Cortes, já foi gasta na reformulação de toda a linha de caminhões e ônibus da marca para atender as novas normas de emissões de poluentes para veículos a diesel, o Euro 6, ou Proconve 8.

“O Euro 6 requer uma associação de tecnologias para reduzir emissões substancialmente”, informa o executivo. Segundo ele, o veículo atualizado vai emitir 98,36% menos material particulado em comparação a outro com tecnologia Euro 1. Em relação aos modelos atuais, que seguem as normas Euro 5 desde 2012, a redução de emissões de Óxido de Nitrogênio (NOX) será de 80%.

Cortes afirma que, além de melhores níveis de emissões, os veículos da marca com Euro 6 também terão mais potência, conforto, segurança, tecnologia e maior capacidade de carga e eficiência – com economia de até 5% no consumo de diesel. São cerca de 4,5 mil novas peças, informa.

Semicondutores

A produção dos novos veículos começou neste mês, mas as vendas só devem ter início em janeiro. Por dificuldades no abastecimento de semicondutores, não será possível antecipar as vendas, afirma o executivo. Os preços devem ser entre 15% e 20% superiores às versões atuais.

Cortes também afirma que o plano de investimento até 2015 contempla também novas versões de caminhões elétricos. Hoje a marca tem o e-Delivery, para entregas urbanas, com 350 unidades vendidas até o momento. A meta da VWCO também é exportar o modelo 100% elétrico e já tem versões em testes em países como Argentina, Chile, México, Paraguai e Uruguai.