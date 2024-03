Vulcabras estreia braço de varejo com Under Armour e procura nova marca para o grupo

A fabricação local ajuda do lado dos custos. As duas plantas, no Ceará e na Bahia, suportam o desenvolvimento de tecnologias equiparáveis às globais. Um dos diferenciais é a força de inteligência e a inovação criada com a operação da Olympikus, a marca própria do grupo e carro-chefe das vendas. O Centro de Pesquisa e Desenvolvimento, no Rio Grande do Sul, tem mais de 600 funcionários — de um total de 17 mil.

“A Mizuno veio para uma empresa que tem muito mais recurso de esportes no Brasil”, afirma Bartelle. “A marca estava adormecida.” Ele prevê que a Mizuno siga num ritmo de crescimento de dois dígitos nos próximos anos.

Varejo

Atuando de forma verticalizada (com desenvolvimento e fabricação próprios), a companhia tem buscado se aproximar dos consumidores. Avança com força nas vendas digitais diretas — hoje o e-commerce representa 10% das receitas — e agora quer dar um novo passo. A companhia está montando uma área de varejo e busca um executivo no mercado para liderar a nova diretoria, com equipe própria.

O profissional será responsável por executar o plano de abertura de lojas próprias da Under Armour, outra estrangeira licenciada pelo grupo. A ideia é crescer a venda de vestuário e acessórios no País. As duas frentes são responsáveis por 80% dos negócios da marca em mercados no exterior, ante 20% dos calçados. Já no Brasil, os calçados são 60%.

Quatro unidades da marca já foram abertas como piloto, somando-se a outros três pontos da Mizuno e três lojas de fábrica. O plano é abrir de cinco a dez novas lojas próprias e depois crescer por franquias.