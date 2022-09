Weg anuncia investimento de R$ 660 milhões para nova fábrica e expansão de unidade de exportação

A Weg anunciou nesta terça-feira, 27, investimentos de R$ 660 milhões ao longo dos próximos três anos, na expansão da capacidade de produção de motores industriais e de tração elétrica no Brasil. No total, as obras ampliarão em até 25% a capacidade produtiva de motores industriais da Weg.

Os investimentos serão direcionados a duas áreas: componentes e logística de exportação, motores industriais voltados à mobilidade elétrica. O projeto como um todo deve gerar em torno de 800 novos empregos, de acordo com a empresa.

“Esses são investimentos fundamentais para o crescimento da WEG no futuro, pois ampliam consideravelmente nossa capacidade de fabricação para atendermos as demandas das linhas de montagens e filiais comerciais no exterior, e nos capacita fortemente no Brasil para atendermos a crescente demanda de mobilidade elétrica”, afirma, em nota, Alberto Kuba, diretor superintendente de motores industriais da Weg.

Parque fabril da Weg, em Jaraguá do Sul (SC), será ampliado

Projetos de ampliação

Os prédios de fabricação de produtos de exportação terão ampliação de 23.000 m² de área construída. A medida visa ter capacidade de atender à demanda do mercado internacional estimada para os próximos anos.

Para os motores elétricos, a Weg planeja uma nova fábrica no parque fabril de Jaraguá do Sul (SC), onde fica a sede da companhia brasileira. A unidade permitirá, principalmente, a ampliação da produção de motores para atender o segmento de mobilidade elétrica.

O cronograma dos investimentos prevê a conclusão da fábrica, que terá 18.000 m² de área construída, no primeiro trimestre de 2024. O projeto permitirá o avanço gradual e contínuo na capacidade produtiva da empresa nos próximos anos.