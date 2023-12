Weg investirá R$ 1,2 bi para expandir produção de transformadores no Brasil, México e Colômbia

A Weg afirmou que investirá R$ 1,2 bilhão, ao longo dos próximos três anos, para expandir a capacidade de produção de transformadores no Brasil, México e Colômbia. Com isso, a companhia planeja iniciativas para aumentar aproximadamente 50% da sua capacidade de produção.

O cronograma de investimentos prevê a conclusão das obras até dezembro de 2026. Os novos prédios serão projetados para permitir o aumento gradual e contínuo da capacidade de produção e atender às necessidades de expansão da companhia ao longo dos próximos anos.

Leia também

No Brasil, os investimentos acontecerão nos parques fabris de Betim e Itajubá, ambos no Estado de Minas Gerais.

Em Betim, além da ampliação predial para alocação de novos postos de trabalho de bobinagem, montagem, laboratório e expedição, a Weg também construirá uma nova fábrica dedicada à produção de radiadores com aproximadamente 4.600 m². Com aporte de cerca R$ 200 milhões, a operação de Betim terá mais de 47.000 m² de área construída.

Weg planeja produzir transformadores no Brasil Foto: Dieter Gross / Estadão

Já em Itajubá, onde a Weg tem fábrica de transformadores para instrumentos e conjuntos de medição, a companhia planeja dobrar sua atual capacidade de produção com a construção de uma nova fábrica com 6.000 m² de área construída.

O investimento no município, de aproximadamente R$ 83 milhões, aumentará a participação de mercado da companhia e permitirá um maior volume de exportação a partir do Brasil, aumentando a presença nas Américas.

Continua após a publicidade

Do valor investido, cerca de R$ 765 milhões serão direcionados para a construção de uma nova fábrica de transformadores de potência no México. A nova unidade será construída no terreno adquirido recentemente em Atotonilco de Tula e terá 33.000 m² de área edificada.

“A estratégia deste projeto é passar a atender o mercado de transmissão norte-americano até 550 kV, liberando a atual fábrica de transformadores de Huehuetoca para a produção de equipamentos de 138 kV a 230 kV”, disse a Weg em comunicado ao mercado. A empresa também acredita que, com o projeto, ofertará mais capacidade para atender a demanda continua e crescente por transformadores de potência no país e nos EUA.

Para a Colômbia, o plano é aumentar a capacidade de produção local com a construção de uma nova fábrica de transformadores até 60 MVA, na cidade de Rionegro, Estado de Antioquia.

Com cerca de 23.000 m² de área construída, o novo parque fabril atenderá a demanda do setor petrolífero e a necessidade de ampliação e modernização do parque energético de mercados vizinhos como Chile, Bolívia, Peru, Equador e América Central. O investimento no país será de aproximadamente R$ 190 milhões.