WeWork alerta para risco de falência após anos de perdas

THE WASHINGTON POST - A WeWork, empresa de espaço de coworking que passou de uma avaliação de US$ 47 bilhões (cerca de R$ 230,2 bilhões) para um conto de advertência nas escolas de negócios, alertou na terça-feira, 8, que está em risco de falência.

Em um documento enviado à Securities and Exchange Commission (SEC), a empresa disse que registrou um prejuízo líquido de quase US$ 700 milhões (R$ 3,4 bilhões) nos primeiros seis meses deste ano, depois de registrar prejuízos líquidos de US$ 10,7 bilhões (R$ 52,4 bilhões) nos três anos anteriores.

“Nossas perdas e fluxos de caixa negativos das atividades operacionais levantam dúvidas substanciais sobre nossa capacidade de continuar operando”, disse a WeWork no documento. A empresa reportou cerca de US$ 2,9 bilhões (R$ 14,2 bilhões) em dívidas de longo prazo em 30 de junho.

A WeWork disse que, se sua situação não melhorar, terá que considerar opções como vender ativos, reduzir atividades comerciais e “obter alívio sob o código de falências dos EUA”, de acordo com o documento. Suas ações vêm sendo negociadas abaixo de US$ 1 há vários meses e fecharam a cerca de 21 centavos de dólar na terça-feira.

“As pessoas que acompanham a empresa já esperavam por isso há algum tempo”, disse Erik Gordon, professor da Escola de Administração Stephen M. Ross da Universidade de Michigan. “O relógio está correndo para a WeWork.”

Em um comunicado na terça-feira, a empresa adotou um tom otimista, ressaltando que conseguiu aumentar sua receita no segundo trimestre em 4% em relação ao ano anterior. Acrescentou que está focado em aumentar as adesões, otimizar os termos de seu portfólio imobiliário e reduzir seus custos operacionais, e que seus 777 locais em todo o mundo estão ocupados em níveis pré-pandêmicos.

Desde que foi fundada em 2010, a WeWork testemunhou uma ascensão e queda tão dramática que se tornou tema de vários livros e estudos de caso acadêmicos, além de um documentário e uma minissérie de ficção na Apple TV.

Alguns especialistas, como Gordon, dizem que o modelo de negócios principal da empresa - alugar um espaço de escritório, enfeitá-lo com pufes e cerveja grátis e depois alugá-lo novamente - está longe de ser revolucionário. Mas a marca ganhou fama por atrair investidores magistralmente, incluindo o fundador e CEO do SoftBank, Masayoshi Son, que despejou bilhões de dólares na empresa - apenas para depois chamar o investimento de “tolo”.

“Eles foram brilhantes em criar uma aura de ser a próxima grande novidade, mas nunca tiveram sucesso financeiro”, disse Gordon.

A WeWork tornou-se pública em outubro de 2021, depois que sua primeira tentativa dois anos antes. Os investidores ficaram cada vez mais preocupados com o comportamento errático e os gastos exorbitantes do CEO e cofundador Adam Neumann, levando à sua renúncia em 2019.

Adam Neumann, ex-CEO e cofundador da WeWork, em 2017. Foto: Eduardo Munoz/Reuters

A pandemia de coronavírus aumentou os problemas da empresa, com muitos funcionários de colarinho branco ainda optando por mesas domésticas em vez de espaços em escritórios ou locais administrados pela WeWork - que Neumann já chamou de “a primeira rede social física do mundo”.

As vagas de escritórios nos Estados Unidos ultrapassaram 20% no início deste ano, de acordo com a empresa de serviços imobiliários JLL, e pesquisadores da Universidade de Columbia descobriram um declínio de 45% nos valores dos escritórios em 2020, com pouca recuperação projetada nos próximos anos.

A WeWork ainda não nomeou um CEO permanente desde a saída de Neumann.