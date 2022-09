XP terá MBA de graça para formar assessores de investimento: veja como se inscrever

Depois de lançar uma faculdade com graduação gratuita, a XP vai inaugurar um MBA exclusivo para quem quer atuar no mercado financeiro, por meio de uma parceria com escritórios de agentes autônomos credenciados. Serão 52 vagas para a formação como assessor de investimento, para pessoas de qualquer lugar do Brasil. O curso será inteiramente online e terá duração de 8 meses.

Das vagas, metade será destinada a mulheres, negros e pardos. O lançamento vem ao encontro do crescimento do mercado de agentes autônomos no Brasil nos últimos anos, com uma demanda crescente devido à expansão as plataformas de investimento no País.

“Nossa ideia é fomentar a carreira do assessor de investimento e criar a percepção de que esse mercado é promissor”, afirma o presidente da XP Educação, Paulo de Tarso. Ele lembra que apenas neste ano a XP e sua rede de escritórios deverão contratar 5 mil agentes, muitos de fora do mercado financeiro, como engenheiros em transição de carreira.

Paulo de Tarso, CEO da XP Educação: demanda por assessor de investimento está muito aquecida Foto: Créditos: Vivian Koblinsky

Segundo Tarso, a primeira turma terá o custo integral patrocinado pela XP e cerca de 20 escritórios parceiros. Para as próximas rodadas, o formato poderá mudar. O entendimento é de que há espaço para ao menos duas turmas do MBA por semestre, dado o déficit de profissionais no País. O grupo docente será formato basicamente por profissionais da XP.

Responsável pela área de expansão da XP, Caio Peres diz que a ideia do curso é tratar o dia a dia da profissão, com foco em aulas práticas, com uma “clara conexão com a realidade do mercado”. Por isso, destaca, é de se esperar que alguns alunos estejam empregados antes mesmo de pegar o diploma. “Há uma necessidade de se melhorar a qualificação desse mercado” diz o executivo.

Como funciona o processo e como se inscrever

Para poder participar do processo seletivo, o interessado precisa ter curso superior e disponibilidade de começar o curso em novembro. Na seleção o candidato passará por uma análise de perfil e fará uma prova, que servirá como forma de eliminação.

Depois dessa primeira peneira, 208 serão chamados para a próxima fase, ou seja, uma proporção de quatro candidatos por vaga. E esse grupo terá de fazer um vídeo apresentando uma solução a um desafio relacionado ao dia a dia de trabalho de um assessor de investimento.

Segundo Tarso, a expectativa é de grande demanda, como foi observado nos cursos de graduação da XP, quando 130 mil pessoas se inscreveram para 400 vagas. “Foi um perfil de altíssima qualidade de profissionais”, afirma.

No curso de graduação, recentemente lançado pela XP, os cursos disponíveis são basicamente de agentes e também de áreas de tecnologia, áreas profissionais muito demandadas pela própria XP, diz Tarso.

Para mais informações, basta acessar o site da XP Educação (link aqui).





