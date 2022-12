BRASÍLIA - Antes cotados para assumir uma pasta na Esplanada, o ex-ministro do Planejamento Nelson Barbosa e a ex-ministra do Desenvolvimento Social Tereza Campello devem trabalhar, a partir do ano que vem, no Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), como antecipou o Estadão. Os dois aceitaram convite do futuro presidente do banco, o ex-ministro da Casa Civil Aloizio Mercadante, para compor a diretoria do banco. O ajuste final está por conta da área a ser assumida por cada um.

Barbosa participou do grupo de economia da transição de governo e chegou a ser cogitado para voltar ao Planejamento – ou, ainda, assumir o futuro Ministério da Gestão do presidente diplomado Luiz Inácio Lula da Silva (PT). O novo destino do ex-ministro, contudo, deve ser uma diretoria do BNDES.

Já Tereza Campello era citada para voltar à pasta do Desenvolvimento Social, a ser recriada pelo governo eleito. Mas o ministério caminha para ser entregue à senadora Simone Tebet (MDB-MS), que ficou em terceiro lugar na disputa pela Presidência da República e apoiou Lula no segundo turno.

Nelson Barbosa foi ministro do Planejamento e da Fazenda durante segundo governo de Dilma Rousseff Foto: André Dusek / Estadão

Os planos para Tereza só podem mudar caso a burocracia do PT obtenha sucesso na tentativa de vetar Tebet no Desenvolvimento Social. Uma ala do partido investe com força para a senadora assumir a Agricultura e deixar a Pasta que cuida do Bolsa Família e do combate à fome para o partido, cenário rechaçado por ela. Lula, contudo, quer bancar Simone Tebet no ministério à revelia dos principais aliados. O cenário deve se definir nos próximos dias.