Neoenergia oferece até esta terça-feira desconto para quitação de contas de energia em atraso

A concessionária Neoenergia realiza nesta semana uma ação com condições especiais para a quitação de faturas de energia em aberto. Até esta terça-feira, 29, a campanha “Best Week” oferece desconto de até 60% nas contas com atraso superior a 90 dias.

A ação é realizada de forma digital e tem foco em clientes residenciais, comerciais e rurais. Famílias inscritas na Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE também estão incluídas. Participam da campanha: Neoenergia Coelba (BA), Neoenergia Cosern (RN), Neoenergia Pernambuco (PE), Neoenergia Elektro (SP e MS) e Neoenergia Brasília (DF).

Para quem tiver faturas vencidas há mais de três meses, haverá isenção total de multas, juros e correção monetária. Já consumidores que tiverem contas vencidas há mais de um ano terão, além dessa isenção, um desconto de 25% no valor da fatura. Para ter o desconto, será necessário realizar o pagamento por meio dos links fornecidos pela Neoenergia, através do Pix ou cartão de crédito. O valor poderá ser dividido em até 21 parcelas.

Consumidores com conta de energia em atraso poderão pagar com desconto em camapanha da Neoenergia. Foto: Ueslei Marcelino/Reuters

Outra medida da Neoenergia foi firmar parceria com a plataforma RecargaPay para oferecer mais uma alternativa de desconto: R$ 20 a menos no pagamento das faturas via aplicativo, através de cartão de crédito. Para receber o desconto, o consumidor deve instalar o aplicativo RecargaPay, seguir as instruções e usar o cupom NEO20. O desconto só é válido para novos usuários do aplicativo, no primeiro pagamento, limitado a uma fatura por CPF.