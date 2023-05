Netflix sai atrás de rivais em serviço com publicidade e busca anunciantes

NOVA YORK - A Netflix tem uma base maior de assinantes do que qualquer outro serviço de streaming globalmente. Mas está entre as empresas com o menor grupo de clientes que pagam pela versão de seu serviço com anúncios.

Quatro meses após o lançamento, os pacotes com anúncios mensais de US$ 6,99 da Netflix tinham 937.616 assinantes nos Estados Unidos, em março, enquanto o plano de publicidade do Disney+ — que estreou algumas semanas depois da Netflix — tinha 863.791, segundo a empresa de análise de assinaturas Antenna.

A Netflix está competindo pelos dólares dos principais anunciantes com rivais no mercado de anúncios há muito mais tempo e têm bases maiores de assinantes que assistem a anúncios.

O Hulu, controlado pela Disney, por exemplo, tinha 20 milhões de assinantes de versões com anúncios nos EUA em março, enquanto o Peacock, da NBC Universal, tinha 15,5 milhões; o Paramount+, 10,7 milhões, e o HBO Max da Warner Discovery, 3,6 milhões, de acordo com a Antenna.

Netflix ainda é o serviço de streaming com mais assinantes nos Estados Unidos Foto: Chris DELMAS / AFP

Executivos da Netflix focados em publicidade estiveram em roadshow nas últimas semanas tentando angariar negócios, antes de sua primeira apresentação aos anunciantes, na quarta-feira.

A Netflix disse aos anunciantes que os espectadores da versão com suporte de anúncios são mais jovens, e que o engajamento está no mesmo nível da exibição sem anúncios. E que há uma sobreposição de 86% entre as listas dos 10 principais títulos com e sem anúncios.

Os anunciantes elogiaram a incursão da Netflix em anúncios porque poderia dar-lhes a capacidade de atingir um conjunto da população que eles foram impedidos de alcançar por anos, antes do lançamento de versões com suporte de anúncios nos principais serviços de streaming.

Mas alguns ficaram frustrados com o pequeno tamanho da base de assinantes da camada de anúncios da Netflix, porque isso não permite que veiculem tantos anúncios quanto gostariam ou segmentem efetivamente grupos específicos de assinantes, disseram os compradores de anúncios.

Os executivos da Netflix disseram estar satisfeitos com o desempenho inicial do negócio de publicidade. A empresa disse que está adotando abordagem de “rastejar, andar, correr” para construir seu negócio de publicidade, e o diretor financeiro, Spencer Neumann, disse na teleconferência de resultados de abril da Netflix que a empresa esperava passar de “rastejar” para “caminhar” este ano. / Dow Jones