No Google, dispara a pergunta: ‘o que faz um ministro da Fazenda?’

Indicado pelo presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva para o ministério mais disputado da Esplanada, Fernando Haddad tem sido alvo do interesse dos brasileiros nas buscas do Google. “O que faz o ministro da Fazenda?” foi a pergunta da categoria de política com maior crescimento no Brasil na plataforma na comparação dos últimos sete dias com o período anterior. A alta foi de 900%.

Quem pesquisou por Fernando Haddad nos últimos sete dias no Brasil tinha interesse em “formação haddad”, “haddad prefeito”, “currículo haddad”, “haddad mestrado”, entre outros assuntos relacionados ao novo ministro, que deve anunciar nesta semana novos integrantes de sua equipe.

Buscas sobre Haddad aumentam no Google Foto: Wilton Junior/Estadão

“O que faz o ministro da Casa Civil?” foi a segunda pergunta mais buscada sobre “ministro”, atrás apenas de “O que faz o ministro da Fazenda?”. “Quanto ganha um ministro da Fazenda?” foi a quarta pergunta mais buscada sobre “ministro da Fazenda”.