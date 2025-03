Foto: Divulgação/MIT Entrevista com Daron Acemoglu Economista, professor do MIT e prêmio Nobel de Economia de 2024 O mercado de ações dos EUA pode sofrer um crash em 2030 com a falta da entrega de inovações em inteligência artificial (IA) por grandes companhias de tecnologia capazes de elevar a lucratividade de empresas e por políticas do governo Donald Trump que prejudicam instituições e o Estado de Direito, estabelecendo um “capitalismo de compadres”, que favorece as corporações alinhadas à atual administração, destacou em entrevista exclusiva ao Estadão/Broadcast Daron Acemoglu, professor do MIT e prêmio Nobel de Economia de 2024. “Alguns países podem viver com capitalismo de compadres por um longo tempo, mas se você depende de inovação, tudo isto rapidamente será destruído por este tipo de capitalismo de compadres”, disse Acemoglu. “O potencial de inovação seria sugado e, além disso, as valuations nos mercados de ações ficarão muito distorcidas.” A seguir, os principais trechos da entrevista.

Em recente artigo no ‘Financial Times’, o senhor apontou que em 2030 pode ocorrer um crash do mercado de ações nos EUA, envolvendo as grandes empresas de tecnologia, e a economia do país pode ter um baixo ritmo de crescimento, inferior ao da Europa. Por que isto pode ocorrer?

O artigo foi escrito em um caso futurístico. Não estou certo se haverá uma desaceleração nos anos 2030, mas vejo um risco real de que a vitalidade da economia dos EUA será prejudicada por causa do que está ocorrendo agora. A economia dos EUA depende de inovação e ela depende do Estado de Direito e de outras características institucionais. Se você danifica estas instituições, isto prejudicará a vitalidade da economia americana.

Quais fatores podem acentuar o risco à vitalidade da economia dos EUA nos próximos anos?

O que pode ocorrer é que regulações e leis não sejam aplicadas igualmente a todas as companhias. As empresas que são favorecidas pelo presidente (Donald Trump) recebem tratamentos e contratos especiais, regulação muito mais leve e apoio do governo. E aqueles que criticam ou lançam uma luz nesta corrupção são processados por um agressivo Departamento de Justiça ou o FBI, o que torna a economia americana essencialmente em um capitalismo de compadres. Alguns países podem viver com capitalismo de compadres por um longo tempo, mas se você depende de inovação, tudo isto rapidamente será destruído por este tipo de capitalismo de compadres. O potencial de inovação seria sugado e, além disso, as valuations (valor das empresas) nos mercados de ações ficarão muito distorcidas. Assim, o mercado de ações começará a valorizar inicialmente as empresas favorecidas pela administração. Mas se essas companhias não cumprirem as suas promessas de inovação isso também pode criar instabilidade no mercado de ações.

Quão viável é um crash em 2030 do mercado de ações americano?

Algo como isto poderia ocorrer porque grande parte da valuation das empresas de tecnologia é baseada em promessas. Veja o que está acontecendo com o preço das ações da Tesla. Ele não está em linha com a venda de carros produzidos. É tudo uma questão de aposta na tecnologia da empresa e na sua aposta em IA. O mesmo se aplica à Microsoft e Google. Se a IA não entregar em termos de aplicações que podem elevar a lucratividade das empresas haverá uma versão do cenário de expansão e recessão que vimos com a Internet. Mas agora as valuations são mais elevadas e isto poderá ser prejudicial para a economia. E isto pode ocorrer em cinco anos? Isto pode ocorrer em cinco anos.

Este crash do mercado de ações nos EUA em 2030 pode provocar em seguida uma forte recessão no país?

A maneira como você sai de crashes é com investimentos em novas empresas. Mas se o (desrespeito ao) Estado de Direito e outras coisas tornam o ambiente particularmente ruim para novas companhias, isto pode prolongar os efeitos do crash. Uma outra forma que podemos sair de crashes é com a ação do governo. Contudo, a atual administração (dos EUA) também está enfraquecendo todos os tipos de agências independentes.

Políticas da administração Trump, como tarifas a importados, podem afetar a força internacional do dólar?

Muitas destas políticas são bastante prejudiciais à economia mundial, não necessariamente de forma direta à economia dos EUA, beneficiada pela atual ordem global, na qual o dólar é a principal unidade de troca e o sistema financeiro americano é o principal ativo seguro do mundo. Tudo isto ficaria ameaçado se os EUA fossem vistos como se escolhessem muito caprichosamente políticas diferentes, prejudicando seus parceiros e criando instabilidade.

Neste contexto, em quantos anos o dólar pode ter uma redução significativa da sua força internacional?

Muitas das coisas que Trump está adotando poderão não ter efeito ou poderão ter efeitos aparentemente benéficos no curto prazo. Por exemplo, o fato de que ele está adotando uma postura aceleracionista para IA e prometendo corte de impostos tornará certas empresas mais valiosas. O fato de que ele está adotando tarifas e criando problemas (no comércio externo) pode elevar o valor do dólar no curto prazo, mas a dor ocorrerá no médio prazo.

O que significaria médio prazo?

De 5 a 10 anos, mas dependerá, pois não há nada determinístico.

Como as tarifas a importados adotadas pelos EUA poderão impactar a economia global em 2025?

Ainda não sabemos a extensão das tarifas. Mas tarifas em aliados vão prejudicar a economia dos EUA por causa das cadeias de produção. Se Trump impuser tarifas a importados do México e Brasil estes países poderão sofrer. Os impactos dependerão de quanto eles exportam para os EUA. O México exporta muito, o Brasil nem tanto.

As políticas do governo Trump já afetam ou não a condução da política monetária pelo Federal Reserve (Banco Central americano)?

As autoridades do Fed ainda agem como se fossem independentes, mas penso que a sua independência também será desgastada.

De que forma a independência do Fed poderá ser abalada?

Ocorrerão ameaças e pressão por Trump para reduzir os juros quando ele considerar que será necessário. Se eles (autoridades do Fed) não derem atenção a isso, haverá muita instabilidade e problemas. Se eles derem atenção a isso, a sua independência estaria perdida.

O senhor teme que a pessoa escolhida por Trump para ser o novo presidente do Fed em 2026 será alguém totalmente alinhado às posições da Casa Branca?

Esta é uma conclusão quase inevitável. Veja as nomeações que ele fez até agora.

Caso Trump nomeie um novo presidente do Fed totalmente alinhado com sua visão para a condução da política monetária, quais serão os efeitos sobre as expectativas de inflação?

As expectativas de inflação aumentariam, provavelmente de forma lenta.

Qual será a consequência da desregulamentação à IA e criptomoedas em dois anos?

Não serão boas. Este é um período de incerteza. Os EUA estão ameaçando seus aliados estratégicos e econômicos. Haverá algumas resistências e conciliações. Mas o que está fazendo é destruir completamente a ordem baseada em regras, não que ela era perfeita, mas está destruindo. A posição do governo Trump mais flexível à postura de Vladimir Putin contra a Ucrânia pode reduzir a confiança de investidores sobre os EUA? Tudo isto tem um efeito indireto no sistema financeiro dos EUA e pode ter um impacto nos sentimentos de investidores. Certamente, os europeus ficarão menos seguros para realizar seus investimentos nos EUA. Isto não terá um efeito imediato, mas terá no médio prazo. Se a Europa fortalecer sua união, como contrapartida a possíveis tarifas dos EUA, os investimentos externos no continente poderão aumentar?

Claro. Uma vez que os EUA não são vistos mais como um porto seguro, as pessoas olharão para alternativas.

As políticas do governo dos EUA poderão diminuir o PIB potencial dos EUA neste ano ou em 2026?

Não neste ano ou no próximo. Os cortes de impostos provavelmente estimularão o mercado de ações. Mas penso que em dois anos isso poderá ocorrer.