Nobel de Economia: vencedora mostrou que desigualdade salarial se acentua após mulher ter o 1º filho

The New York Times - O Prêmio Nobel Memorial em Ciências Econômicas foi concedido nesta segunda-feira, 9, a Claudia Goldin, professora de Harvard, por promover a compreensão mundial do progresso das mulheres na força de trabalho.

Goldin, de 77 anos, é professora de Economia da Universidade Harvard. Há muito tempo ela é uma pioneira na área - foi a primeira mulher a se tornar professora titular no Departamento de Economia de Harvard, em 1989. E agora é apenas a terceira mulher a receber o Nobel de Economia, sendo a primeira a receber o título sozinha.

O comitê do Nobel anunciou o prêmio em Estocolmo, elogiando Goldin por sua pesquisa sobre emprego feminino, que mostrou que o emprego entre as mulheres casadas diminuiu nos anos 1800, à medida que a economia se afastou da agricultura e se voltou para a indústria. A participação das mulheres aumentou na década de 1900, quando o setor de serviços começou a se expandir como parte da economia.

Goldin descreveu a década de 1970, em particular, como um período “revolucionário”, em que as mulheres nos Estados Unidos começaram a se casar mais tarde, a dar passos largos no ensino superior e a fazer grandes progressos no mercado de trabalho. As pílulas anticoncepcionais tornaram-se mais facilmente disponíveis naqueles anos, eliminando o que Goldin chamou de um motivo “potente” para o casamento precoce - e dando às mulheres mais tempo para formar identidades fora de casa.

Goldin foi a primeira mulher a se tornar professora titular no Departamento de Economia de Harvard Foto: Josh Reynolds/AP

Goldin também ilustrou como o processo de redução da diferença salarial entre os gêneros tem sido desigual ao longo da história. Recentemente, o progresso na redução dessa diferença foi basicamente interrompido: atualmente, as mulheres nos Estados Unidos ganham um pouco mais de 80 centavos para cada dólar que um homem ganha.

No passado, as diferenças salariais entre os gêneros podiam ser explicadas pela educação e pela ocupação. Mas Goldin demonstrou que a maior parte da diferença de ganhos está agora entre homens e mulheres nos mesmos empregos, disse o comitê do Nobel. Em especial, essa diferença começa a se manifestar após o nascimento do primeiro filho da mulher.

Em um estudo de 15 anos com estudantes de administração de empresas da Universidade de Chicago, por exemplo, Goldin e seus colegas descobriram em um artigo que a diferença de remuneração começou a aumentar um ou dois anos depois que a mulher teve seu primeiro filho.

“As descobertas de Claudia Goldin têm grandes implicações sociais”, disse Randi Hjalmarsson, membro do comitê e professor de economia da Universidade de Gotemburgo.

O que ela disse sobre ganhar o Nobel?

Em uma entrevista, Goldin disse esperar que as pessoas tirassem de seu trabalho a importância das mudanças de longo prazo para a compreensão do mercado de trabalho. “Vemos um resíduo da história ao nosso redor”, disse ela, explicando que as estruturas sociais e familiares em que homens e mulheres crescem moldam seu comportamento e seus resultados econômicos.

“Nunca teremos igualdade de gênero até que tenhamos também igualdade de casais”, disse ela. Embora tenha havido “uma mudança progressiva monumental, ao mesmo tempo há diferenças importantes”, que geralmente estão relacionadas ao fato de as mulheres trabalharem mais em casa.

Goldin tem doutorado em economia pela Universidade de Chicago. Ela é frequentemente coautora de artigos com seu marido, Lawrence Katz, um colega economista da Universidade Harvard.

Ela estava dormindo quando recebeu a ligação informando sobre o prêmio - havia se levantado mais cedo para deixar o cachorro sair, mas voltou para a cama. Ela disse que estava “encantada”.

Perguntada sobre o que significava para uma mulher ganhar o prêmio de economia sozinha, Goldin disse que isso marcou uma espécie de “coroação” após anos de “mudanças importantes” em direção a uma maior diversidade de gênero na área.

O que os colegas disseram sobre o prêmio?

Claudia Olivetti, de Dartmouth, coautora de Goldin, disse que o trabalho da economista “moldou grande parte da pesquisa atual sobre mulheres e mercados de trabalho”. Ela ressaltou que isso continua até hoje: Goldin acaba de lançar um novo documento de trabalho sobre os motivos pelos quais as mulheres fizeram avanços tão grandes na década de 1970 e por que esse progresso tem enfrentado obstáculos nos anos seguintes.

Goldin também tem sido uma importante mentora para muitas mulheres que estão entrando no campo da economia, disse ela.

“Claudia tem sido uma fonte de inspiração para muitas mulheres na área de economia, compartilhando generosamente suas experiências e demonstrando as possibilidades de sucesso em um mundo dominado principalmente por homens”, escreveu Olivetti em um e-mail.

Leah Boustan, professora em Princeton e ex-aluna de Goldin, disse que seu trabalho teve uma influência “profunda” na economia do trabalho.

“A primeira coisa em que pensei quando Claudia ganhou o prêmio foi o quanto sua pesquisa ainda inspira o trabalho atual”, disse ela, explicando que seus alunos ainda estão investigando como o casamento, a contracepção e as decisões do mercado de trabalho interagiram ao longo do tempo.

“Há tantas linhas que nós, economistas do trabalho e historiadores econômicos, podemos seguir a partir do trabalho de Claudia”, disse.