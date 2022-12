Nordeste oferece muito mais que praias

A soma de belezas naturais e riqueza cultural transforma o Nordeste brasileiro em um destino repleto de atrativos turísticos que vão muito além das praias paradisíacas. Para a CCR Aeroportos, é uma honra estar à frente da gestão de quatro aeroportos da região: São Luís e Imperatriz, no Maranhão; Teresina, no Piauí; e Petrolina, em Pernambuco.

Pintura rupestre na Serra da Capivara, no Piauí

“Falar das maravilhas do Nordeste é repetir algo que todo mundo já sabe. O que queremos, mesmo, é contribuir para que mais pessoas, tanto brasileiros quanto estrangeiros, tenham a oportunidade de ver essas maravilhas de perto”, diz Fabio Russo Correa, CEO da CCR Aeroportos, que em 2022 passou a administrar 15 novas concessões aeroportuárias no País.

A lista de atrações acessíveis a partir dos quatro aeroportos nordestinos sob gestão da empresa inclui o patrimônio cultural e histórico de São Luís, as deslumbrantes dunas dos Lençóis Maranhenses, as fascinantes inscrições rupestres da Serra da Capivara, o encanto do Delta do Rio Parnaíba, a surpreendente Chapada das Mesas e o charme de Petrolina, à beira do Rio São Francisco, cidade que é grande produtora de frutas e organiza uma das festas juninas mais animadas e grandiosas de todo o Nordeste.

Final de tarde em Teresina, capital do Piauí

Além do empenho para que os aeroportos sob sua responsabilidade ofereçam as melhores condições de segurança e conforto aos visitantes, a CCR Aeroportos tem o objetivo de se tornar agente do desenvolvimento sustentável das regiões em que atua. Para impulsionar a geração de negócios, empregos e renda relacionados ao turismo, um dos caminhos mais relevantes para cumprir esse propósito, a empresa vem se dedicando à divulgação dos atrativos, à interlocução com as entidades e lideranças locais e à negociação contínua com as companhias aéreas. “Queremos, de maneira transformacional, contribuir para o desenvolvimento do turismo e dos negócios nesses locais”, observa o CEO.

Reforço importante

São Luís, capital do Maranhão, tem a diversidade como uma de suas características marcantes. Única cidade brasileira fundada pelos franceses, em 1612, foi posteriormente invadida pelos holandeses, antes de ser colonizada pelos portugueses. Hoje, com mais de 1,1 milhão de habitantes, é um reconhecido polo cultural. Em 1997, seu centro histórico, com casario de origem portuguesa – incluindo muitos sobrados revestidos de azulejos –, foi declarado Patrimônio Cultural da Humanidade pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco).

Dunas e lagoas o balé dos Lençóis Maranhenses

“Nossa retomada para o turismo pós-pandemia está sendo extraordinária. Nos principais feriados de 2022 atingimos excelentes índices no setor”, conta o secretário municipal de Turismo, Saulo Santos. “Segundo o Observatório de Turismo da Cidade de São Luís, a cidade alcançou a maior taxa média de ocupação hoteleira dos últimos 20 anos no primeiro semestre do ano”, acrescenta.

Estrutura rústica de pesca no Delta do Rio Parnaíba

Para o secretário, a chegada da CCR Aeroportos como gestora do aeroporto local representa um reforço importante para atrair visitantes e qualificar ainda mais o setor na capital maranhense. “Nossa expectativa é muito positiva, pois se trata de uma das maiores empresas de concessão de infraestrutura e mobilidade da América Latina. Já participamos, inclusive, de capacitações com a empresa sobre gerenciamento de segurança e operações de aeroportos, para a posterior realização de pesquisas nas áreas restritas, o que vai contribuir para entender ainda mais quem visita São Luís”, descreve Santos.

Centro histórico de São Luís do Maranhão

Paisagens deslumbrantes

Localizado a cinco horas do aeroporto de São Luís, o Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses oferece cenários inesquecíveis. Suas grandes dunas, de areia branca e fina, são eventualmente acompanhadas por lagoas que se formam com a água das chuvas. “O comentário que mais ouvimos dos clientes durante o amanhecer nos Lençóis é uma única palavra: ‘Uau!’”, conta Bianca Mendes, sócia de uma operadora de turismo sediada no município de Barreirinhas, principal base de hospedagem e de serviços da região. Ex-professora universitária, ela trocou a carreira acadêmica pelo prazer de conviver diariamente com essa paisagem.

Paisagem da Serra da Capivara, no Piauí

Já o aeroporto de Imperatriz está na região sudoeste do Maranhão, próximo das divisas com os estados de Tocantins e do Pará. Graças a essa localização, a cidade é conhecida como “Portal da Amazônia”. A três horas e meia dali fica o Parque Nacional da Chapada das Mesas, com um belo conjunto de balneários, cachoeiras e formações rochosas curiosas em meio à vegetação típica do Cerrado. O nome é uma referência aos platôs que, vistos de longe, parecem grandes mesas de pedra – um deles é o Morro do Chapéu, símbolo da região.

Quando se fala em Nordeste, a associação com as festas juninas é imediata. Uma das mais animadas acontece na pernambucana Petrolina. A edição de 2022 do famoso São João de Petrolina celebrou em alto estilo a volta do evento, depois de três anos de interrupção por causa da pandemia de covid-19. Foram nove dias de festejos, quase 50 atrações no palco e público total acima de 800 mil pessoas.

São João de Petrolina voltou com tudo em 2022

Em 2021, a cidade, situada às margens do Rio São Francisco, foi a primeira colocada no setor de agronegócios do ranking das Melhores Cidades para Fazer Negócios, elaborado por consultoria especializada. Petrolina se destaca também pelas belas vinícolas e paisagens naturais, que podem ser contempladas em passeios de barco pelo Rio São Francisco, carinhosamente chamado de Velho Chico pelos moradores da região.

Tesouros do Piauí

Teresina, capital do Piauí, recebe anualmente um relevante calendário de congressos e feiras, o que a posiciona como um dos mais importantes eixos de negócios da Região Nordeste. Os visitantes podem ainda explorar fascinantes atrações, como a Serra da Capivara, com suas inscrições rupestres, e o lindíssimo Delta do Rio Parnaíba.

A porta de entrada para a Serra da Capivara pode ser tanto o aeroporto de Teresina como o de Petrolina, ambos sob gestão da CCR Aeroportos. Dependendo do caminho escolhido, a viagem até lá dura entre cinco e sete horas, sempre por rodovias em boas condições.

Além da natureza exuberante, que inclui 40% da área de Caatinga protegida no Brasil, o Parque Nacional da Serra da Capivara abriga o maior conjunto de vestígios arqueológicos do continente. São aproximadamente 400 sítios, a maior parte com pinturas e gravuras rupestres que retratam o cotidiano do homem primitivo, incluindo rituais e cenas de caça. Recomenda-se pelo menos três dias de permanência para visitar os diferentes circuitos, com orientação de guias locais credenciados.

Paisagem de Petrolina, no sertão pernambucano

A menos de seis horas do aeroporto de Teresina, o Delta do Rio Parnaíba é mais um tesouro que certamente merece ser visitado. Ali o rio deságua no Oceano Atlântico em cinco diferentes saídas, proporcionando aos visitantes cenários inesquecíveis e banhos refrescantes. Outro grande atrativo é a oportunidade de conhecer os modos de vida tradicionais de comunidades que vivem integradas à natureza, compostas por pescadores, artesãos, catadores de caranguejo e coletores de ostras e mariscos.

