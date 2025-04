Norma do BC sob Campos Neto abriu brecha para que Banco Master omitisse riscos em balanço; entenda

BRASÍLIA – Uma norma editada pelo Banco Central (BC) em outubro de 2023, ainda sob a gestão de Roberto Campos Neto, abriu uma brecha para que o Banco Master e outras instituições financeiras não fossem obrigadas a contabilizar o risco de carregar precatórios e direitos creditórios em seu balanço. Com isso, o Master, que tem forte participação desses papéis entre os seus ativos, pôde continuar operando sem a necessidade de receber mais aportes por parte dos sócios ou ser obrigado a vender ativos.

PUBLICIDADE Tanto os precatórios — dívidas que os governos são obrigados a pagar por decisões da Justiça — quanto os direitos creditórios – uma espécie de “pré-precatório”, porque ainda não há sentença — são ativos considerados de risco mais alto para os bancos porque têm baixa liquidez — ou seja, são difíceis de vender no curto prazo caso as instituição financeiras necessitem de recursos para honrar dívidas. O Master, controlado pelo empresário Daniel Vorcaro, está sob os holofotes do mercado financeiro e de autoridades após ter recebido, há uma semana, uma oferta de compra de 58% de seu capital total pelo Banco de Brasília (BRB), banco estatal do Distrito Federal. A operação, estimada em R$ 2 bilhões, ainda precisa ser aprovada pelo BC, agora presidido por Gabriel Galípolo, e pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade).

Procurados, o Banco Master e Roberto Campos Neto não se manifestaram. O BC afirma que agiu para “evitar efeitos adversos nos mercados” e que o objetivo era “aprimorar o tratamento prudencial de exposições a precatórios e direitos creditórios” dos bancos. (veja mais abaixo).

Nos últimos três anos, o Banco Master quase quadruplicou o montante de precatórios e direitos creditórios em seu balanço, ativos considerados de alto risco por terem baixa liquidez. Foto: Banco Master

A norma do Banco Central, assinada pelo ex-diretor de Regulação Otávio Ribeiro Damaso, passou a classificar esses ativos com risco mais elevado, porém estipulou uma data de corte: 30 de junho de 2023. Com isso, bancos que já tinham esses ativos no balanço, entre eles o Master, não precisaram recalcular o risco.

“Proponho que o tratamento aqui descrito não se aplique aos ativos próprios ou aos ativos adquiridos de terceiros, em ambos os casos registrados no balanço até 30 de junho de 2023″, registrou Damaso na exposição de motivos da norma, que foi seguida pelos diretores do BC. Procurado, Damaso afirmou que não iria comentar e remeteu ao Banco Central.

O que diz a norma do BC?

Tecnicamente, a norma do BC alterou os chamados “fatores de ponderação de risco” (FPR) — uma classificação que aumenta o risco de determinados ativos no balanço das instituições financeiras. Para os bancos, carregar ativos com alto FPR pode obrigar os sócios a fazer mais aportes na instituição. Em um estágio mais extremo, o banco pode ser obrigado a sofrer uma intervenção do BC, se descumprir o chamado “índice de Basileia”.

O índice de Basileia é uma norma de segurança para o sistema financeiro que obriga os bancos a terem um patrimônio equivalente a, pelo menos, 10,5% dos seus ativos totais. Significa que a cada R$ 100 emprestados, ele é obrigado a ter em caixa pelo menos R$ 10,50.

Se o índice ficar abaixo desse porcentual, os sócios são obrigados a injetar recursos no banco ou vender ativos para ampliar o chamado “colchão de liquidez” e assegurar que a instituição tenha capacidade de honrar seus compromissos.

O que o Banco Central fez, com essa norma, foi aumentar os fatores de risco dos precatórios e dos direitos creditórios – dois ativos que o Master carrega em grande quantidade no seu balanço, e que vem chamando atenção de especialistas ouvidos pela reportagem.

“O mercado de precatórios é pouco transparente e ilíquido, inclusive porque cada compra ou venda precisa ser analisada caso a caso, dadas as especificidades jurídicas envolvidas”, diz o Banco Central na norma.

Nos últimos três anos, o Banco Master quase quadruplicou o montante de precatórios e direitos creditórios em seu balanço, saindo de R$ 2,25 bilhões em 2021 para R$ 8,73 bilhões, em 2024. Mesmo com a norma do BC, de junho de 2023, o número continuou subindo.

Em junho de 2023, o Master tinha em seu balanço R$ 140 milhões em precatórios e R$ 6,15 bilhões em direitos creditórios, um ativo com risco ainda mais elevado, já que não houve sentença definitiva de pagamento pelo Poder Judiciário.

“No que se refere aos direitos creditórios constituídos em processo de execução ou em fase de cumprimento de sentença, em que ainda não houve a emissão do precatório, aqui chamado de pré-precatório, as incertezas são, naturalmente, superiores àquelas inerentes aos precatórios”, diz o Banco Central.

Aplicação da norma do BC aumentaria risco em 13,5 vezes

No balanço de junho de 2023, data de corte da norma do Banco Central, o Master detinha R$ 27,33 bilhões de ativos totais. Se a resolução do BC fosse aplicada, os precatórios e os direitos creditórios teriam de ser contabilizados, para fins de cálculo do índice de Basileia, com um fator de 1.250% — ou seja, multiplicados por 13,5. Com isso, o peso deles subiria para R$ 76 bilhões, o que faria o índice de Basileia despencar. Pelo balanço de 2024, divulgado nesta terça-feira, o índice está em 11,54%, muito próximo do limite de 10,5%.

O BC explica a importância de os bancos manterem ativos com liquidez em seus balanços e de se enquadrarem nas regras do índice de Basileia.

Com o índice de Basileia acima do mínimo exigido pelo BC, o banco seguiu operando em 2024, ampliou as captações de recursos de investidores via CDB prometendo rentabilidade acima do mercado (a 140% do CDI). Essa captação – que tem alto custo para a instituição – subiu de R$ 30 bilhões para R$ 49 bilhões, o que já consome quase a metade dos recursos do Fundo Garantidor de Crédito (FGC), que é mantido por todo o sistema financeiro para indenizar investidores em caso de falência de um banco.

O Banco Central informou que a resolução foi baixada com o “objetivo aprimorar o tratamento prudencial de exposições a precatórios e direitos creditórios com sentença transitada em julgado”.

A norma apertou o controle mas, segundo BC, a obrigação válida apenas para novas aquisições de precatórios (a partir de 30 de junho de 2023) teve como objetivo evitar efeitos negativos no mercado.

“Em linha com boas práticas regulatórias, e visando evitar efeitos adversos nos mercados e na precificação de operações legítimas firmadas sob o arcabouço normativo anterior, a nova exigência aplicou-se exclusivamente às operações contratadas a partir de junho de 2023, data de referência do último balanço publicado antes da edição da norma”, afirma o BC, em nota.

Master gasta quase R$ 600 milhões em serviços especializados; alta se deve a consultoria jurídica

O balanço do Banco Master, divulgado nesta semana, mostra ainda que a instituição gastou quase R$ 600 milhões no ano passado em serviços especializados, notadamente em consultoria jurídica. Como comparação, o valor representa mais da metade do lucro no ano passado (R$ 1,068 bilhão).

No último ano, as despesas do banco com estes serviços especializados cresceram 74% e chegaram a R$ 580,65 milhões. Mais da metade da despesa ocorreu no segundo semestre.

Procurado, o Banco Master informou que o aumento de quase R$ 250 milhões em um ano nas despesas com serviços especializados se deu em razão de gastos com a aquisição de outras instituições financeiras, realizadas em 2024.

“A nota explicativa refere-se principalmente aos processos de auditoria, análise e integração das aquisições do Banco Voiter e do Will Bank”, informou. Os dois bancos foram adquiridos em fevereiro de 2024.

Para o analista Luis Miguel Santacreu, na consultoria Austin Rating, especializada em análises do setor bancário, o número é elevado e merece ser detalhado. “É um ponto que precisa entender direito do que se trata, com uma maior abertura para explicar com quais atividades do banco essas despesas se relacionam. É um valor relevante em relação ao tamanho do Master”, afirma.

Levantamento feito pelo Estadão mostra que o Master é parte em 250 processos no Superior Tribunal de Justiça (STJ) e um no Supremo Tribunal Federal (STF). Principal acionista do Master, Daniel Vorcaro é alvo de três ações no STJ e uma no STF.

No passado, o Banco Master manteve em seu conselho de notáveis nomes como o ex-ministro do STF e hoje ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski. O grupo também tinha nomes como os ex-presidentes do Banco Central Henrique Meirelles e Gustavo Loyola.

Procurado para comentar a relação com o Master, o Ministério da Justiça informou que o ministro Lewandowski prestou serviços de consultoria jurídica ao banco, mas afirmou que ele deixou a advocacia ao assumir o posto no governo Lula, em 2024.

“Antes de assumir o posto no governo Lula, Lewandowski, depois de deixar o Supremo Tribunal Federal (STF), em abril de 2023, retornou às atividades de advocacia. Além de vários outros clientes, prestava serviços de consultoria jurídica ao Banco Master”, informou o ministério. “Ao ser convidado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva para assumir o Ministério da Justiça, em janeiro de 2024, Lewandowski retirou-se de seu escritório de advocacia e suspendeu o seu registro na OAB.”

O dono do Master é um empresário com trânsito em Brasília e próximo de políticos, como o ex-chefe da Casa Civil no governo Jair Bolsonaro, Ciro Nogueira.