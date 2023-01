Fiesp: Arminio Fraga e Maria Alice Setubal divulgam nota em apoio a Josué Gomes

Os integrantes do Comitê de Defesa da Democracia, que organizou um ato em 11 de agosto do ano passado em favor das eleições, divulgaram na noite desta quarta-feira, 18, uma nota de apoio a Josué Gomes. O executivo foi destituído da presidência da Federação da Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp) na segunda-feira, 16.

Jousé Gomes ganha apoio de Arminio Fraga e Maria Alice Setubal

Entre os nomes que assinam a nota, estão Arminio Fraga, ex-presidente do Banco Central; Caio Magri, diretor-presidente do Instituto Ethos; e Maria Alice Setubal, herdeira do grupo Itaú e com forte atuação no terceiro setor.

O manifesto diz que a atuação de Josué Gomes “foi essencial para que as eleições de 2022 ocorressem dentro da normalidade” e destaca que um “pequeno grupo de pessoas ressentidas” está retaliando “uma liderança empresarial exemplar”

“Não se pode admitir, portanto, que um pequeno grupo de pessoas ressentidas com o triunfo da democracia sobre o autoritarismo venha agora, em sintonia com aqueles que vandalizam nossas instituições, retaliar uma liderança empresarial exemplar, que sempre deixou claro ser a democracia o único caminho para que o Brasil supere os seus principais desafios”, afirmam os signatários.

O manifesto também é endossado por Ana Elisa Bechara e Celso Campilongo, vice-diretora e diretor da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo (USP); Clemente Ganz Lúcio, ex-diretor do Dieese; Juruna, secretário-geral da Força Sindical; Oscar Vilhena Vieira, professor da Fundação Getulio Vargas (FGV); e Ricardo Patah, presidente da União Geral dos Trabalhadores (UGT).

Em agosto do ano passado, a Fiesp publicou um manifesto em favor da democracia nos principais jornais do País. Uma parte da entidade avaliou que a carta tinha como objetivo atingir Jair Bolsonaro (PL), então candidato à reeleição. Como mostrou o Estadão, há um clima de forte divisão a Fiesp entre empresários ligados a Bolsonaro e os que são considerados mais próximos do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Batalha judicial

A defesa de Josué já indicou que deve recorrer da assembleia que destituiu o executivo do comando da Fiesp e trata a decisão como um golpe.

A oposição ao executivo avalia que todo os trâmites legais foram cumpridos e esperam da publicação da ata da assembleia para convocar uma reunião da diretoria com o objetivo de eleger um novo presidente para comandar a entidade. “Nós fizemos tudo certo. O nosso assunto é daqui para frente”, diz Carlos Cavalcanti, um dos vice-presidentes da Fiesp.