Nova âncora fiscal deve ser apresentada a Lula na semana que vem, diz líder do governo no Congresso

BRASÍLIA – O líder do governo no Congresso, Randolfe Rodrigues (Rede-AP), afirmou nesta quinta-feira, 9, que o novo arcabouço fiscal deve ser apresentado ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na próxima semana.

De acordo com o líder, há tempo hábil para que a nova regra fiscal – que vai substituir o teto de gastos – seja incluída no Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias (PLDO). A LDO tem de ser enviada pelo Executivo ao Congresso até o dia 15 de abril e aprovada pelo Legislativo até o dia 30 de junho. “Aquele calendário vai ser cumprido. Ainda agora no mês de março se apresenta o novo arcabouço fiscal”, disse.

Mais cedo, a ministra do Planejamento, Simone Tebet, afirmou que a nova âncora fiscal agradará a todos, inclusive ao mercado financeiro. Ela afirmou que a regra estará alinhada à responsabilidade fiscal.

A ministra se reuniu nesta quinta-feira com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, para conhecer o teor da proposta. A ideia é concluir o projeto na área econômica para, posteriormente, levar ao aval de Lula.