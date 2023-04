Nova lei das licitações: prazo para implementação será prorrogado até o final do ano, diz CNM

BRASÍLIA – A pedido dos municípios, o governo irá prorrogar até o final do ano o prazo para implementação da nova lei das licitações, que entraria em vigor neste sábado, 1º de abril. A proposta foi articulada pela ministra da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck, com a Casa Civil, de acordo com o presidente da Confederação Nacional dos Municípios (CNM), Paulo Ziulkoski.

O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), havia dito, porém, que o prazo seria prorrogado até março de 2024.

“A prorrogação do prazo foi um pleito da CNM junto à pasta. Assim como reforcei durante a Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios, que contou com a participação de mais de 11 mil gestores, agradeço o empenho e a atuação da ministra no sentido de atender a esse pleito”, disse Ziulkoski.” Apesar da mudança, entendemos que o prazo, além do apoio técnico do governo, será fundamental para permitir que os gestores possam se adequar à lei.”

Segundo uma pesquisa realizada pela CNM, 60% dos municípios ainda não implementaram a nova lei. Ainda segundo a confederação, mais de dois terços defendem uma prorrogação. “Há falta de pessoas capacitadas para operar com a nova lei, especialmente como agentes de contratação; sistemas não integrados com o Portal Nacional de Contratações Públicas ou com recursos necessários de acordo com a nova lei; e ainda problemas jurídicos, falta de regulamentações editadas”, disse Ziulkoski. “A Confederação vai apoiar na capacitação dos servidores municipais para utilização da nova lei de licitações.”

Sancionada em 2021, a lei de licitações estabeleceu um prazo de transição de dois anos. Nesse período, os órgãos públicos de todo o País tiveram a opção de escolher usar três leis antigas nas contratações, entre elas a mais importante e famosa, a Lei 8.666, em vigor desde 1993.Como revelou o Estadão, havia um risco de “apagão” para as novas licitações porque boa parte das prefeituras e até mesmo alguns Estados não se preparam para a mudança da legislação.

A expectativa é de que o novo modelo contribua para diminuir a corrupção. A autoridade mais alta na hierarquia no processo de contratação tem o dever, sob pena de ser responsabilizada, de estabelecer mecanismos para reduzir o risco de falhas. Quem faz o planejamento das contratações não pode ser quem faz a licitação. Quem faz a licitação não pode ser quem contrata e quem contrata não pode ser o fiscalizador. A designação dos agentes que trabalham na área deve ser motivada e eles têm que ter treinamento.