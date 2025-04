Imposto de Renda 2025: veja a nova tabela de desconto do IRPF

A faixa de isenção havia ficado defasada com o aumento do salário mínimo no início do ano, para R$ 1.518. Para continuar isentando quem ganha até dois mínimos, a nova tabela reajusta a faixa de isenção dos atuais R$ 2.259,20 para R$ 2.428,80 mensais

Somado ao desconto simplificado de R$ 607,20, na prática, a isenção sobe para R$ 3.036. Os novos valores passam a valer a partir de 1º de maio, mas a mudança afeta apenas as declarações que serão feitas em 2026.