O Estado de Nova York entrou na quarta-feira, 15, com um processo contra a PepsiCo, acusando a gigante de lanches e refrigerantes de obstruir um rio que atravessa a cidade de Buffalo com garrafas de Gatorade, sacos de Cheetos e outras embalagens plásticas de uso único dos produtos da empresa.

A procuradora-geral de Nova York, Letitia James, argumenta que tanto plástico dos produtos da Pepsi se acumulou no Rio Buffalo que está causando um incômodo público, ameaçando a saúde humana e a vida selvagem. Seu escritório afirma que a empresa enganou o público sobre a eficácia de seus esforços de reciclagem de plástico e deixou de alertar os consumidores sobre os riscos ambientais e de saúde das embalagens plásticas.

A ação judicial é a mais recente tentativa de conter a poluição plástica que infiltra cursos d’água ao redor do mundo, à medida que empresas e consumidores lutam para superar a dependência de garrafas, sacolas e embalagens de plástico. Letitia James afirmou: “Nenhuma empresa é grande demais para garantir que seus produtos não prejudiquem nosso meio ambiente e saúde pública.”

A PepsiCo, sediada em Purchase, Nova York, é uma das maiores fornecedoras de alimentos e bebidas do mundo, fabricante de produtos como Doritos, Cheetos, Mountain Dew e 7 Up, além do refrigerante homônimo. A empresa afirma estar comprometida com a redução de plástico e reciclagem eficaz, destacando a complexidade do problema e a necessidade de envolvimento de várias partes interessadas.

A poluição plástica é um crescente problema ambiental global, com estudos recentes indicando que os oceanos da Terra contêm mais de 170 trilhões de peças de plástico. Em 2022, a procuradoria-geral de Nova York encontrou plásticos da Pepsi representando mais de 17% do lixo recolhido ao longo do Rio Buffalo. Globalmente, a PepsiCo é considerada o segundo maior poluidor plástico.

O processo busca que a PepsiCo limpe a poluição plástica, adicione rótulos de aviso aos produtos vendidos na região e encontre maneiras de reduzir a quantidade de embalagens que entram no rio. Outras ações judiciais semelhantes foram apresentadas em 2020, destacando a necessidade de proteger rios impactados pela poluição plástica./WP