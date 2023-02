Golpe do Pix no carnaval: Nubank emite alerta sobre fraude; veja como se proteger

O Nubank fez um alerta sobre um novo golpe que está sendo disseminado por meio do aplicativo de mensagens Whatsapp. Criminosos enviam uma mensagem que alega que o banco está distribuindo até R$ 500, em uma falsa promoção de carnaval. O banco afirma que a mensagem “não passa de uma fraude”.

A mensagem dos golpistas alega que o usuário deve entrar em um link, responder a um questionário e encaminhar a mensagem para seus contatos para receber um Pix de até R$ 500. “Se você receber uma mensagem em nome do Nu oferecendo Pix de carnaval, tome cuidado: é golpe!”, diz o Nubank. “O Nubank informa que não está realizando nenhuma promoção de Pix de Carnaval”, afirma.

Segundo o Nubank, o golpe se enquadra na tática de engenharia social, método que consiste na manipulação psicológica para que a pessoa forneça suas informações pessoais ou clique em links maliciosos. Os criminosos criam situações falsas para convencer a vítima a fazer o que eles querem. Também pode ser classificado como phishing, técnica que envia e-mails ou mensagens de texto com informações falsas, induzindo a clicar em links maliciosos.

O banco orienta que os usuários que receberem mensagens desse tipo, oferecendo promoções ou outros supostos benefícios, devem desconfiar e evitar clicar em links ou fornecer qualquer informação. Outra medida a ser tomada é denunciar o contato no próprio aplicativo de mensagens ou relatar a tentativa de golpe ao Nubank no e-mail pagina.falsa@nubank.com.br e nos canais de atendimento do banco.

Nubank alerta que não está realizando nenhuma promoção de Pix de Carnaval; mensagem que circula no Whatsapp é falsa. Foto: Tiago Queiroz/Estadão

Se o usuário já clicou no link ou respondeu ao questionário, o banco também orienta que entre em contato em seus canais de atendimento. O banco também oferece um guia de emergência com orientações para casos de tentativa de fraude ou golpe, o SOS Nu.

