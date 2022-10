Aplicativo do Nubank enfrenta instabilidade e usuários reclamam nas redes sociais

Continua após a publicidade

O Nubank foi parar entre os assuntos mais comentados do Twitter nesta quarta-feira, 5, com relatos de que o aplicativo do banco digital passava por um período de instabilidade. De acordo com usuários da rede social, não era possível acessar o aplicativo da fintech nem realizar transferências via Pix.

O site Downdetector, que aponta problemas em serviços online, recebeu mais de 5 mil notificações sobre problemas com o Nubank na última hora, com uma alta a partir das 10h30 e um pico a partir das 11h. Perto das 14h, usuários do Twitter já havia publicado mais de 45 mil posts sobre o tema.

Em diversas publicações, os usuários relatavam que não conseguiam movimentar dinheiro depositado em contas na fintech ou mesmo abrir o aplicativo. Alguns aproveitaram para fazer memes sobre a situação.

Conforme divulgado pelo Nubank, problemas de instabilidade no banco digital foram ocasionados por uma atualização de rotina feita na plataforma. “Lamentamos o ocorrido e informamos que as operações estão sendo normalizadas de forma gradual”, declarou, em nota, o banco.

Excesso de tentativas pode atrapalhar

Ao longo da última semana, o aplicativo do Nubank já havia apresentado falhas. Na segunda-feira, 3, a área de Pix ficou fora do ar por algumas horas.

Em meio a instabilidade, que viralizou nas redes sociais e alardeou sobre a dificuldade de acesso à plataforma do banco, outros usuários também foram testar se o aplicativo do banco digital estaria funcionando em seus aparelhos.

Na avaliação do professor do Instituto de Informática da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), Jéferson Campos Nobre, durante os períodos de instabilidade no serviço, excesso de tentativas de acesso podem atrasar ainda mais a retomada do serviço. “Se todo mundo tentar abrir o aplicativo durante uma crise, o sistema de autenticação de acesso do banco fica sobrecarregado. Aí vira uma bola de neve e demora mais ainda para restabelecer a normalidade”, afirma o especialista.

















