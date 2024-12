A empresária Cristina Junqueira, cofundadora do Nubank, é a única brasileira a aparecer na lista das 25 mulheres mais influentes de 2024 do jornal britânico Financial Times, divulgada nesta sexta-feira, 6. O texto de apresentação de Cristina é assinado por Luiza Trajano, presidente do conselho de administração do Magazine Luiza.

PUBLICIDADE “Cristina Junqueira, cofundadora do maior banco digital do mundo, o Nubank, sempre demonstrou uma inquietação transformadora”, escreve Luiza, que também já apareceu na lista de mulheres mais influentes do FT, em 2021. O perfil destaca a trajetória de Cristina, citando sua formação em engenharia de produção na Universidade de São Paulo (USP), sua passagem pelo Itaú Unibanco e a fundação do Nubank em 2013. No texto, Luiza conta que seu caminho se cruzou com o de Cristina Junqueira quando a cofundadora do Nubank atuou na LuizaCred, uma joint venture entre Magalu e Itaú. “Lá, pude testemunhar seu comprometimento e atenção aos detalhes, e sua busca constante por inovação. Sua capacidade de identificar oportunidades e liderar mudanças foi comprovada com a fundação do Nubank em 2013, revolucionando o sistema financeiro brasileiro e promovendo a inclusão financeira”, diz.

Cristina participou da fundação do banco a convite do colombiano David Vélez. Em 2013, o executivo radicado nos EUA buscava nomes para erguer o que viria a ser o Nubank: uma fintech focada em fornecer aos clientes o controle de suas finanças. Por indicações, ele chegou a Cristina e ao americano Edward Wible — e os três hoje são considerados cofundadores do banco.

Cristina Junqueira, cofundadora do Nubank, é única brasileira na lista das 25 mulheres mais influentes de 2024 do 'Financial Times' Foto: JF Diorio/Estadão

O texto de apresentação de Cristina aponta ainda para a “sólida base de clientes” do Nubank, que chegou recentemente a 100 milhões de clientes no Brasil, além da listagem bem-sucedida do banco no mercado de ações. “Cristina transformou desafios em inovação e construiu soluções que atendem às reais necessidades do mercado. Sua presença nesta lista reflete a importância de reconhecer líderes que moldam o futuro com coragem e visão estratégica, tão importantes no Brasil”, conclui Luiza Trajano.

De acordo com o ranking de bilionários em tempo real da revista Forbes, Cristina Junqueira é a terceira mulher mais rica do Brasil, com fortuna estimada em US$ 1,5 bilhão (cerca de R$ 9,1 bilhões). A revista afirma que ela tem cerca de 2,9% das ações do Nubank e que alcançou o status de bilionária depois que o banco estreou na Bolsa de Valores de Nova York, em dezembro de 2021 — sendo a primeira mulher a se tornar bilionária por conta de uma fintech no Brasil.

Mais influentes do Financial Times

A lista anual de mulheres mais influentes foi criada pelo Financial Times com o objetivo de celebrar conquistas femininas em diversas áreas. Segundo o jornal, a escolha dos nomes desta edição ocorreu ao longo de vários meses, em uma colaboração de líderes, centenas de seus jornalistas e seus leitores. Em 2023, outra brasileira figurou entre os 25 nomes: a ministra do Meio Ambiente Marina Silva, que teve seu texto de apresentação naquela edição assinado por Michelle Bachelet, ex-presidente do Chile.

A lista tem três categorias: Criadoras, Heroínas e Líderes. Cristina Junqueira aparece entre as Líderes, ao lado de nomes como Ursula von der Leyen, presidente da Comissão Europeia (que, nesta sexta-feira, 6, em Montevidéu, anunciou o acordo entre a União Europeia e o Mercosul); Kamala Harris, vice-presidente e ex-candidata à presidência dos Estados Unidos; Christine Lagarde, presidente do Banco Central Europeu; Margrethe Vestager, reguladora antitruste da União Europeia; Rachel Reeves, ministra das Finanças do Reino Unido; Claudia Sheinbaum, presidente do México; entre outros.

A categoria Criadoras tem nomes como a cantora Taylor Swift e Emma Stone, ganhadora do Oscar de melhor atriz em 2024. Como Heroínas, aparecem na edição deste ano a medalhista olímpica Simone Biles, a prefeita de Paris, Anne Hidalgo, e Gisèle Pelicot, francesa que se tornou um símbolo na luta contra a violência sexual.