Correntistas reclamam de instabilidade no aplicativo do Nubank

Correntistas do Nubank relataram dificuldades em realizar operações no aplicativo do banco nesta sexta-feira, 5. De acordo com o site Down Detector, o pico de reclamações dos usuários se deu por volta das 12h30.

Entre os problemas relatados estava a demora para a efetuação do Pix, ferramenta de pagamento instantâneo.

FILE PHOTO: The logo of Nubank, a Brazilian fintech startup, is pictured at the bank's headquarters in Sao Paulo, Brazil June 19, 2018. REUTERS/Paulo Whitaker/File Photo

Procurado, o Nubank afirmou lamentar o ocorrido e informou que está trabalhando para que as operações sejam totalmente normalizadas o mais rápido possível.

No Twitter, os usuários fizeram a fintech chegar aos assuntos mais comentados do dia. Um usuário escreveu: “Adoro o Twitter pq eu tava desesperada que um Pix não caiu na minha conta do Nubank, aí vi que tem várias pessoas no mesmo barco que eu (continuo desesperada)”.