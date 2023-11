O Nubank anunciou na segunda-feira, 13, um novo tipo de serviço, uma ferramenta de segurança em seu aplicativo que protege contra ligações falsas, o “Alô Protegido”.

Leia também

O recurso ajuda a combater golpes que podem acontecer por chamadas telefônicas, bloqueando de forma automática ligações suspeitas de falsas centrais de atendimento, de acordo com comunicado à imprensa.

Neste momento, as chamadas bloqueadas são aquelas nas quais os golpistas “camuflam” o telefone de origem da ligação indevida, e substituem pelo número de contato do Nubank, o que faz parecer que a ligação é do próprio banco digital. Pela frente, o Nubank promete colocar mais ferramentas de segurança contra golpistas.

Nubank anunciou uma ferramenta de segurança em seu aplicativo que protege contra ligações falsas, o “Alô Protegido” Foto: Daniel Teixeira/Estadão

O lançamento faz parte da campanha do banco digital “#PareceMasNãoÉoNubank”, criada para alertar as pessoas para situações comuns que podem até parecer relacionadas ao Nubank, mas não são, ou seja, pode ser golpe.

No comunicado, o Nubank diz ser a primeira instituição financeira do mundo a oferecer esse tipo de serviço aos clientes. Inicialmente, a proteção foi lançada para usuários Android. A ferramenta do Nubank pode ser acionada no próprio aplicativo da fintech.

Continua após a publicidade

O Nubank afirma “querer ir além das campanhas educacionais e trazer uma solução eficaz para combater chamadas fraudulentas”. Na televisão e internet, os grandes bancos fazem há algumas semanas uma campanha de alerta contra golpes, comentando as situações mais comuns usadas pelos fraudadores.

Como ativar

Abra o app e toque no seu ícone de perfil, no canto superior esquerdo da tela Acesse o menu “Segurança” e clique na opção “Alô Protegido” Clique no botão de ativação e, depois, clique em “Permitir” para autorizar o gerenciamento de chamadas pelo app do Nu Confirme o seu número de telefone para validar a proteção

O Nubank ressalta que Alô Protegido não permite que o conteúdo das suas conversas sejam gravados e ouvidos pelo banco. “Todos os dados coletados são anonimizados e utilizados apenas para melhorar a sua experiência e segurança dentro do aplicativo”, diz a empresa em nota.