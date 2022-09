Cofundadora do Nubank entra no ranking da Forbes de brasileiras mais ricas; veja as dez primeiras

A lista da Forbes Brasil de 2022, com os nomes das pessoas mais ricas do País, foi divulgada na última quinta-feira, 1. A presença feminina se manteve estável em relação ao ano passado, representando apenas 19% dos nomes do ranking. Entre 290 posições, as mulheres ocupam 57 lugares na lista.

O ranking de bilionários da Forbes Brasil deste ano conta com sete novos ingressantes, dos quais apenas um é mulher: Cristina Helena Junqueira, cofundadora do Nubank, que aparece na 138ª posição.

De acordo com a revista, a executiva entra na lista com uma fortuna avaliada em R$ 2,5 bilhões, montante bastante distante do ápice da sua fortuna em dezembro passado, quando chegou a ser avaliada acima de R$ 7 bilhões.

Nesta edição, deixaram de fazer parte do topo feminino de bilionárias brasileiras as mulheres da família Trajano. Em 2021, Luiza Helena Trajano era a 13ª colocada do ranking geral com uma fortuna estimada em R$ 23,50 bilhões. Neste ano, a ex-CEO do Magazine Luiza está na 86ª posição, com uma fortuna avaliada em R$ 4,3 bilhões.

Luiza Trajano está na 86ª posição do ranking da Forbes Brasil de 2022, com uma fortuna avaliada em R$ 4,3 bilhões Foto: Werther Santana/Estadão

O top 10 feminino deste ano conta com nomes como Leila Pereira, presidente do Palmeiras e CEO da Crefisa; Ana Lúcia Villela, uma das maiores acionistas individuais do Itaúsa; e Vicky Sarfati Safra, viúva do banqueiro Joseph Safra. Confira todos os nomes abaixo.

As 10 mulheres mais ricas do Brasil

1. Vicky Sarfati Safra

Fortuna: R$ 37,5 bilhões

Idade: 69 anos

Origem do patrimônio: Banco Safra

Posição na lista: 6ª





2. Maria Helena Moraes Scripilliti

Fortuna: R$ 20,65 bilhões

Idade: 91 anos

Origem do patrimônio: Votorantim

Posição na lista: 12ª





3. Ana Lúcia de Mattos Barretto Villela

Fortuna: R$ 8,15 bilhões

Idade: 48 anos

Origem do patrimônio: Itaú Unibanco

Posição na lista: 38ª





4. Dulce Pugliese de Godoy Bueno

Fortuna: R$ 7,65 bilhões

Idade: 74 anos

Origem do patrimônio: Amil/ Dasa

Posição na lista: 42ª





5. Leila Mejdalani Pereira

Fortuna: R$ 7,2 bilhões

Idade: 57 anos

Origem do patrimônio: Crefisa

Posição na lista: 45ª





6. Lucia Borges Maggi

Fortuna: R$ 7,1 bilhões

Idade: 91 anos

Origem do patrimônio: AMaggi

Posição na lista: 50ª

7. Marli Maggi Pissollo

Fortuna: R$ 7,1 bilhões

Idade: 68 anos

Origem do patrimônio: AMaggi

Posição na lista: 50ª





8. Neide Helena de Moraes

Fortuna: R$ 6,5 bilhões

Idade: 87 anos

Origem do patrimônio: Votorantim

Posição na lista: 62ª





9. Camilla de Godoy Bueno Grossi

Fortuna: R$ 5,3 bilhões

Idade: 43 anos

Origem do patrimônio: Dasa

Posição na lista: 73ª





10. Maria Consuelo Leão Dias Branco

Fortuna: R$ 5,2 bilhões

Idade: 87 anos

Origem do patrimônio: M. Dias Branco

Posição na lista: 78ª

“A lista de bilionárias brasileiras segue os critérios da Forbes norte-americana, que tem a participação acionária em empresas listadas em bolsas de valores como principal fonte de informação. A data de corte da apuração do patrimônio foi 31 de maio de 2022″, informa a Forbes.