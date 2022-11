Nubank tem 1º resultado positivo desde IPO, com lucro de US$ 7,8 milhões no trimestre

Publicidade

O Nubank anunciou lucro líquido de US$ 7,8 milhões no terceiro trimestre de 2022, revertendo prejuízo de US$ 33 milhões do mesmo período de 2021. Foi o primeiro resultado positivo da holding desde a abertura de capital (IPO, na sigla em inglês), que atingiu o chamado ‘break even’ - o equilíbrio entre receitas e despesas - graças ao aumento de clientes e o uso de mais serviços do banco digital pelos correntistas, que fizeram o neobanco registrar receita recorde de US$ 1,3 bilhão entre julho e setembro, um salto de 171% em um ano, embora tenha enfrentado aumento da inadimplência na carteira de crédito.

A operação brasileira do Nubank já havia dado lucro de US$ 13 milhões no segundo trimestre, mas a holding, que engloba todos os negócios, incluindo as subsidiárias no México e na Colômbia, ainda operava no vermelho.

“É o primeiro trimestre em nossa história que conseguimos mostrar lucro positivo em nossa holding”, disse ao Broadcast David Vélez, fundador e CEO do Nubank. “O banco mostrou um crescimento significativo, com uma boa mistura de expansão com rentabilidade e aumento das margens.” Para o executivo, a fintech consegue agora manter pela frente os resultados no azul, mas a meta é continuar investindo muito.

A carteira de crédito cresceu 83%, para US$ 9,7 bilhões. O Nubank fechou setembro com ativos totais de US$ 26 bilhões e patrimônio líquido de US$ 4,8 bilhões.

A base de clientes cresceu em 5,1 milhões de pessoas e chegou ao total de 70,4 milhões no Brasil, México e Colômbia. Foi um crescimento de 46% na comparação anual. O mercado brasileiro concentra a grande maioria desse público, com 66,9 milhões. “O número de clientes continua se acelerando”, disse Vélez. O índice de ativação, ou seja, de clientes que usam efetivamente algum serviço do Nubank ficou em 82%, de acordo com o balanço.

A receita média por cliente ativo (ARPAC na sigla em inglês) aumentou para US$ 7,9, um crescimento de 61% na comparação anual e descontando o efeito do câmbio. Segundo Vélez, a melhora reflete o aumento da base de clientes e o engajamento das pessoas em usar mais os produtos do banco. O Nu, como o executivo chama o banco, se tornou o banco principal para mais de 55% dos clientes que estão há mais de um ano na casa. O custo médio mensal de atendimento por cliente ativo permaneceu em US$ 0,80.

Separado por produtos e serviços do Nubank, a fintech chegou a 32 milhões de cartões de crédito, 50 milhões de contas correntes e 5 milhões de empréstimos pessoais. O NuInvest, voltado para investimentos, chegou a 6 milhões de clientes ativos, enquanto a NuCripto registrou a marca de 1,3 milhão de clientes ativos desde seu lançamento em julho. Na pessoa jurídica, o total chegou a 2,3 milhões.

Capitalizado desde que abriu o capital no final de 2021, o Nubank segue com excesso de liquidez. Em 30 de setembro, a companhia tinha uma carteira com juros de US$ 3,5 bilhões, enquanto os depósitos totais eram quatro vezes esse valor em US$14 bilhões. Assim, o capital ajustado que representa quatro vezes o capital mínimo exigido pela regulamentação nos países em que opera.