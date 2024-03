Banco NYCB, que reacendeu temores com sistema bancário nos EUA, recebe ajuda de US$ 1 bilhão

A maior parte do resgate virá da empresa de private equity Liberty Strategic Capital, que investirá US$ 450 milhões. O ex-secretário do Tesouro dos EUA e fundador da Liberty, Steven Mnuchin, passará a integrar o Conselho de Diretores do NYCB. A Hudson Bay Capital mobilizará US$ 250 milhões, e a Reverence Capital Partners, US$ 200 milhões. O restante virá de outros nomes do setor, como a Citadel Securities, conforme comunicado.

Como parte do negócio, o NYCB venderá e emitirá ao consórcio ações ao preço de US$ 2 por papel, além de uma série de ações preferenciais conversíveis com preço de conversão de US$ 2, a um valor de investimento agregado de US$ 1,05 bilhão.