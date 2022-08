NYT ganha 180 mil assinantes e chega a 9,7 milhões ao fim do 2º trimestre

O jornal americano The New York Times chegou a 9,7 milhões de assinantes, com ganho de 180 mil assinantes apenas da versão digital da companhia no segundo trimestre deste ano. Porém, a receita gerada por anúncios na internet apresentou queda no período.

As assinaturas digitais do NYT tiveram aumento de 25,5% no segundo trimestre, atingindo US$ 238,7 milhões (R$ 1,26 bilhão). Atualmente, a empresa oferece assinaturas a partir de US$ 2 ao mês. As informações constam de reportagem do próprio NYT.

A queda na publicidade digital foi de 2,4% em relação ao ano anterior, indo a US$ 69,3 milhões. A retração é resultado de uma diminuição de gastos com publicidade durante a incerteza econômica global. Por outro lado, a receita de publicidade no jornal impresso subiu 15,1%, atingindo US$ 48,1 milhões, com a recuperação dos setores de entretenimento e luxo após o pico da pandemia de coronavírus.

Prédio do The New York Times, em Nova York, nos EUA

O lucro operacional ajustado da empresa foi de US$ 76 milhões (R$ 400 milhões) entre os meses de abril e junho de 2022, número que é 18% inferior ao registrado no mesmo intervalo em 2021. A queda do lucro é atribuída à compra do site de notícias esportivas The Athletic, fechada em fevereiro, por US$ 550 milhões.

A receita líquida do NYT no segundo trimestre chegou a US$ 555,7 milhões, o que representa um aumento de 11,5% ante igual período no ano passado. No total, entre o primeiro e o segundo trimestre desde ano, o NYT teve crescimento de 699 mil assinantes. Até 2027, a meta da empresa é chegar a 15 milhões de assinantes.

*Com agências internacionais