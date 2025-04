O que é o NIT? Saiba como se inscrever e contribuir para o INSS

O Número de Identificação do Trabalhador (NIT) é um cadastro gerado pela Previdência Social para que o trabalhador que nunca teve carteira assinada possa contribuir ao INSS e ter acesso aos benefícios previdenciários. O NIT é destinado ao trabalhador autônomo, contribuinte individual ou facultativo, assim como para o empregado doméstico ou segurado especial.

É pelo NIT que esses trabalhadores podem se inscrever no INSS, começar a contribuir mensalmente e ter acesso a licença por motivo de saúde, salário-maternidade, auxílio-doença ou aposentadoria, entre outros benefícios.

NIT é um registro usado pelo trabalhador autônomo para se inscrever no INSS Foto: Marcello Casal/Agência Brasil

Caso o trabalhador já seja cadastrado no Programa de Integração Social (PIS), Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP) ou Número de Identificação Social (NIS), esse número de inscrição pode ser usado pelo INSS. Os números NIT, NIS, PIS ou PASEP sempre serão os mesmos, ainda que a pessoa mude de programa.

Como obter o NIT?

Para os trabalhadores que não possuem número de PIS, PASEP ou NIS, é necessário fazer a inscrição no INSS. Aqueles que já possuem PIS, PASEP ou NIS não precisam se inscrever e devem usar o mesmo número na Previdência Social.

Publicidade

Veja as formas de solicitar o cadastro no INSS para obter o NIT:

Pela internet

Acesse o site Meu INSS.

Clique em “inscrever no INSS”.

Escolha a opção “Cidadão”.

Preencha os dados.

Pelo aplicativo Meu INSS

Baixe o aplicativo Meu INSS nas lojas Google Play ou Apple Store.

Clique em “Inscrever no INSS”.

Escolha a opção “Cidadão”.

Preencha os dados.

Pelo telefone 135

Se a inscrição é para uma pessoa que não é contribuinte, como crianças ou procuradores, o pedido deve ser feito pelo telefone 135.

Publicidade

Ligue para o número 135.

Informe o CPF.

Número de um documento de identificação (carteira de motorista, carteira de identidade ou carteira de trabalho).

No final da solicitação, o Número de Inscrição do Trabalhador será gerado.

Como consultar?

O NIT pode ser consultado de diversas formas: no aplicativo ou site Meu INSS, pelo telefone 135, no Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS), ou pelo site ou aplicativo do Cadastro Único.