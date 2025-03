Estudantes beneficiados recebem pagamentos mensais de R$ 200, com possibilidade de saques a qualquer momento, e um adicional de R$ 1.000 ao final de cada ano letivo, totalizando até R$ 9.200 por aluno no final de todo o ciclo. Esses incentivos são destinados a estimular a frequência e a matrícula, incluindo um bônus por participação noEnem.

A gestão do programa envolve as redes de ensino e o Ministério da Educação (MEC), que captam e processam os dados dos estudantes para definir os beneficiários. Os pagamentos são realizados pela Caixa Econômica Federal e os estudantes podem acompanhar os recebimentos pelo aplicativo Jornada do Estudante. Veja a seguir perguntas e respostas sobre o Pé-de-Meia.